В Казахстане признали рейтинги второго российского агентства

Применение методологий и рейтинговых шкал российских агентств в Казахстане стало возможным с июля 2023 г. – местный регулятор принял постановление № 67, установив критерии признания. Агентство должно соответствовать 18 параметрам, среди которых наличие минимального капитала, внедрение соответствующих международным стандартам методологий и моделей рейтингования, систем корпоративного управления, обеспечение защиты и конфиденциальности информации. Также АРРФР проверяет признание рейтингов агентства регулятором в его стране, отсутствие конфликта интересов и соответствие персонала агентства квалификационным требованиям, говорится в постановлении. Собственных рейтинговых агентств в Казахстане нет.