В Казахстане признали рейтинги второго российского агентства

В Казахстане признали рейтинги второго российского агентстваМестные компании теперь могут учитывать оценки кредитоспособности от «Эксперт РА» и АКРА
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финрынка (АРРФР) признало международную шкалу рейтингов российского агентства «Эксперт РА». Теперь банки республики смогут применять их для соблюдения пруденциальных нормативов и лимитов, сообщается на сайте казахстанского регулятора. В ноябре 2023 г. в Казахстане признано другое российское рейтинговое агентство – АКРА. Также на рынке страны применяются рейтинги международной «большой тройки»: Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch.
Применение методологий и рейтинговых шкал российских агентств в Казахстане стало возможным с июля 2023 г. – местный регулятор принял постановление № 67, установив критерии признания. Агентство должно соответствовать 18 параметрам, среди которых наличие минимального капитала, внедрение соответствующих международным стандартам методологий и моделей рейтингования, систем корпоративного управления, обеспечение защиты и конфиденциальности информации. Также АРРФР проверяет признание рейтингов агентства регулятором в его стране, отсутствие конфликта интересов и соответствие персонала агентства квалификационным требованиям, говорится в постановлении. Собственных рейтинговых агентств в Казахстане нет.