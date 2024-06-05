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В Казахстане признали рейтинги второго российского агентства

Местные компании теперь могут учитывать оценки кредитоспособности от «Эксперт РА» и АКРА
Софья Шелудченко
Максим Стулов и Андрей Гордеев / Ведомости

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финрынка (АРРФР) признало международную шкалу рейтингов российского агентства «Эксперт РА». Теперь банки республики смогут применять их для соблюдения пруденциальных нормативов и лимитов, сообщается на сайте казахстанского регулятора. В ноябре 2023 г. в Казахстане признано другое российское рейтинговое агентство – АКРА. Также на рынке страны применяются рейтинги международной «большой тройки»: Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch.

Применение методологий и рейтинговых шкал российских агентств в Казахстане стало возможным с июля 2023 г. – местный регулятор принял постановление № 67, установив критерии признания. Агентство должно соответствовать 18 параметрам, среди которых наличие минимального капитала, внедрение соответствующих международным стандартам методологий и моделей рейтингования, систем корпоративного управления, обеспечение защиты и конфиденциальности информации. Также АРРФР проверяет признание рейтингов агентства регулятором в его стране, отсутствие конфликта интересов и соответствие персонала агентства квалификационным требованиям, говорится в постановлении. Собственных рейтинговых агентств в Казахстане нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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