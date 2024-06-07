ЦБ описал схему валютного контроля за трансграничными расчетами в ЦФА

Банк России намерен распространить валютный контроль на операции с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Регулятор предлагает обязать резидентов и нерезидентов ставить на учет в уполномоченном банке внешнеторговые договоры, расчет по которым осуществляется цифровыми правами, говорится в проекте указания, с которым ознакомились «Ведомости». Пороговое значение для предоставления такой информации регулятор менять не планирует: как и для операций с традиционными валютами, оно составит от 3 млн руб. для импортных контрактов и от 10 млн руб. для экспортных.