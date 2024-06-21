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В России может появиться еще одна биржа для торгов ценными бумагами

В феврале товарная биржа «Санкт-Петербург» стала «Восточной»
Софья Шелудченко
Максим Стулов / Ведомости

В России может появиться еще одна биржа для торгов ценными бумагами, рассказали «Ведомостям» два собеседника в брокерах и подтвердил знакомый с обсуждениями источник. Ею станет бывшая биржа «Санкт-Петербург», которая с февраля 2024 г. называется АО «Восточная биржа им. В. В. Николаева». Восточная биржа названа именем своего основателя Виктора Николаева, который до своей смерти в 2021 г. являлся бессменным генеральным директором биржи «Санкт-Петербург». Ее бенефициары не раскрываются.

На базе Восточной биржи планируется создать площадку для торгов ценными бумагами российских эмитентов, акциями компаний из дружественных стран, а также производными финансовыми инструментами на эти активы, говорит один из собеседников «Ведомостей». К участию в проекте привлечен Роман Горюнов, бывший генеральный директор «СПБ биржи», которая ранее специализировалась на торгах американскими акциями, но попала под санкции США в ноябре 2023 г., знают три собеседника «Ведомостей». Вместе с Горюновым развитием будут заниматься бывшие участники его команды, говорит один из них. Представитель Восточной биржи опроверг участие Горюнова в каких-либо проектах торговой площадки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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