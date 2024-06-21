В России может появиться еще одна биржа для торгов ценными бумагами

На базе Восточной биржи планируется создать площадку для торгов ценными бумагами российских эмитентов, акциями компаний из дружественных стран, а также производными финансовыми инструментами на эти активы, говорит один из собеседников «Ведомостей». К участию в проекте привлечен Роман Горюнов, бывший генеральный директор «СПБ биржи», которая ранее специализировалась на торгах американскими акциями, но попала под санкции США в ноябре 2023 г., знают три собеседника «Ведомостей». Вместе с Горюновым развитием будут заниматься бывшие участники его команды, говорит один из них. Представитель Восточной биржи опроверг участие Горюнова в каких-либо проектах торговой площадки.