В России может появиться еще одна биржа для торгов ценными бумагамиВ феврале товарная биржа «Санкт-Петербург» стала «Восточной»
В России может появиться еще одна биржа для торгов ценными бумагами, рассказали «Ведомостям» два собеседника в брокерах и подтвердил знакомый с обсуждениями источник. Ею станет бывшая биржа «Санкт-Петербург», которая с февраля 2024 г. называется АО «Восточная биржа им. В. В. Николаева». Восточная биржа названа именем своего основателя Виктора Николаева, который до своей смерти в 2021 г. являлся бессменным генеральным директором биржи «Санкт-Петербург». Ее бенефициары не раскрываются.
На базе Восточной биржи планируется создать площадку для торгов ценными бумагами российских эмитентов, акциями компаний из дружественных стран, а также производными финансовыми инструментами на эти активы, говорит один из собеседников «Ведомостей». К участию в проекте привлечен Роман Горюнов, бывший генеральный директор «СПБ биржи», которая ранее специализировалась на торгах американскими акциями, но попала под санкции США в ноябре 2023 г., знают три собеседника «Ведомостей». Вместе с Горюновым развитием будут заниматься бывшие участники его команды, говорит один из них. Представитель Восточной биржи опроверг участие Горюнова в каких-либо проектах торговой площадки.