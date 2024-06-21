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Количество выдаваемых банками кредиток сокращается второй месяц подряд

Рынок достиг насыщения на фоне ужесточения регуляторных ограничений
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости

Количество выдаваемых банками новых кредитных карт сокращается второй месяц подряд: если в марте граждане открыли 2,32 млн кредиток, то в апреле их число сократилось на 0,86% до 2,3 млн, а в мае – еще на 0,43% до 2,29 млн. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Общий объем лимитов по картам начал сокращаться только в мае и сразу на 2,93% до 234,9 млрд руб., в апреле этот показатель был 242 млрд руб.

С января по март количество выдаваемых банками кредиток и общий объем лимитов по ним стабильно росли, хотя темпы прироста замедлялись месяц к месяцу. По данным НБКИ, в феврале число карт увеличилось почти на 9% до 2,21 млн шт., а в марте – еще на 4% до 2,32 млн шт. В то же время лимиты по картам росли активнее: в феврале на 12% до 206,06 млрд руб., а в марте на 11% до 228,77 млрд руб. Но в апреле количество новых выдаваемых кредитных карт начало сокращаться, хотя общий лимит по ним увеличился на 5,7% до 241,95 млрд руб. В мае уже по обоим показателям НБКИ зафиксировало снижение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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