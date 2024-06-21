Количество выдаваемых банками кредиток сокращается второй месяц подряд

С января по март количество выдаваемых банками кредиток и общий объем лимитов по ним стабильно росли, хотя темпы прироста замедлялись месяц к месяцу. По данным НБКИ, в феврале число карт увеличилось почти на 9% до 2,21 млн шт., а в марте – еще на 4% до 2,32 млн шт. В то же время лимиты по картам росли активнее: в феврале на 12% до 206,06 млрд руб., а в марте на 11% до 228,77 млрд руб. Но в апреле количество новых выдаваемых кредитных карт начало сокращаться, хотя общий лимит по ним увеличился на 5,7% до 241,95 млрд руб. В мае уже по обоим показателям НБКИ зафиксировало снижение.