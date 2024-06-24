ЦБ и Минфин обсуждают сохранение налоговой льготы для страхования жизни

ЦБ и Минфин обсуждают сохранение налоговой льготы для страхования жизниИз-за поправок некоторые компании приостановили проработку долевого страхования жизни
Банк России и Минфин обсуждают возможное сохранение налоговой льготы для договоров страхования жизни, рассказал «Ведомостям» представитель регулятора, – сейчас существующие с 2001 г. льготы под угрозой из-за новых масштабных поправок в Налоговый кодекс. «В данный момент вопрос прорабатывается», – сообщил «Ведомостям» представитель Минфина. В середине июня страховое сообщество направило письма в Минфин, ЦБ, Минэкономразвития, а также профильным депутатам и сенаторам, писали «Ведомости»: рынок предупреждал, что, если налоговые поправки в части продуктов страхования жизни будут приняты в текущем виде, это может остановить продажи полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) или вообще привести к полной утрате этого сегмента рынка.
Сейчас для ИСЖ и НСЖ в моменты выплаты полученный гражданином дополнительный доход (выплата по дожитию минус взнос) не облагается НДФЛ, если не превышает среднегодовую ключевую ставку ЦБ за каждый год действия договора. Но поправки в Налоговый кодекс отменяют это уточнение – налог надо будет заплатить с любой суммы, превышающей объем взносов. Причем по новой ставке: 13% – за доходы менее 2,4 млн руб. в год и 15% – свыше 2,4 млн руб. в год. Госдума 20 июня приняла законопроект о налогах в первом чтении.