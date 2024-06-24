ЦБ и Минфин обсуждают сохранение налоговой льготы для страхования жизни

Сейчас для ИСЖ и НСЖ в моменты выплаты полученный гражданином дополнительный доход (выплата по дожитию минус взнос) не облагается НДФЛ, если не превышает среднегодовую ключевую ставку ЦБ за каждый год действия договора. Но поправки в Налоговый кодекс отменяют это уточнение – налог надо будет заплатить с любой суммы, превышающей объем взносов. Причем по новой ставке: 13% – за доходы менее 2,4 млн руб. в год и 15% – свыше 2,4 млн руб. в год. Госдума 20 июня приняла законопроект о налогах в первом чтении.