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ЦБ и Минфин обсуждают сохранение налоговой льготы для страхования жизни

Из-за поправок некоторые компании приостановили проработку долевого страхования жизни
Софья Шелудченко
Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России и Минфин обсуждают возможное сохранение налоговой льготы для договоров страхования жизни, рассказал «Ведомостям» представитель регулятора, – сейчас существующие с 2001 г. льготы под угрозой из-за новых масштабных поправок в Налоговый кодекс. «В данный момент вопрос прорабатывается», – сообщил «Ведомостям» представитель Минфина. В середине июня страховое сообщество направило письма в Минфин, ЦБ, Минэкономразвития, а также профильным депутатам и сенаторам, писали «Ведомости»: рынок предупреждал, что, если налоговые поправки в части продуктов страхования жизни будут приняты в текущем виде, это может остановить продажи полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) или вообще привести к полной утрате этого сегмента рынка.

Сейчас для ИСЖ и НСЖ в моменты выплаты полученный гражданином дополнительный доход (выплата по дожитию минус взнос) не облагается НДФЛ, если не превышает среднегодовую ключевую ставку ЦБ за каждый год действия договора. Но поправки в Налоговый кодекс отменяют это уточнение – налог надо будет заплатить с любой суммы, превышающей объем взносов. Причем по новой ставке: 13% – за доходы менее 2,4 млн руб. в год и 15% – свыше 2,4 млн руб. в год. Госдума 20 июня приняла законопроект о налогах в первом чтении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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