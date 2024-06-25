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ЦБ назвал главные уроки кризиса 2022 года

Ограничения на движение капитала были необходимы, а к вопросу остановки торгов надо подходить взвешенно
Артем Кульша
В условиях жестких санкций и паники на рынках ограничения на движение капитала необходимы, считает Банк России/ Максим Стулов / Ведомости

Спустя два года после введения против России жестких международных санкций Центробанк выпустил доклад об основных уроках кризисного 2022 года: регулятор дал оценку ключевых принятых мер, среди которых ограничения на движение капитала и остановка торгов на Мосбирже. Кризис того года носил финансовый, внешнеторговый и производственно-технологический характер и поэтому стал наиболее существенным вызовом по крайней мере с 2008 г., признает ЦБ: от правительства и Банка России требовался широкий перечень экстренных мер и значительная системная работа по поддержке адаптации отечественной экономики и финансового сектора к новым условиям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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