ЦБ назвал главные уроки кризиса 2022 года

Спустя два года после введения против России жестких международных санкций Центробанк выпустил доклад об основных уроках кризисного 2022 года: регулятор дал оценку ключевых принятых мер, среди которых ограничения на движение капитала и остановка торгов на Мосбирже. Кризис того года носил финансовый, внешнеторговый и производственно-технологический характер и поэтому стал наиболее существенным вызовом по крайней мере с 2008 г., признает ЦБ: от правительства и Банка России требовался широкий перечень экстренных мер и значительная системная работа по поддержке адаптации отечественной экономики и финансового сектора к новым условиям.