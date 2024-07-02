Большинство классических операторов по выпуску ЦФА были убыточны в прошлом году

Четыре из пяти компаний, основным видом деятельности которых является выпуск и проведение сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), по итогам 2023 г. оказались убыточными. Среди них «Атомайз», «Системы распределенного реестра» («Мастерчейн»), «Токен» («Токеон») и «Блокчейн хаб» («ЦФА хаб»), следует из их финансовой отчетности. Единственным оператором, показавшим прибыль, стал «Лайтхаус».