Большинство классических операторов по выпуску ЦФА были убыточны в прошлом году

Большинство классических операторов по выпуску ЦФА были убыточны в прошлом годуЭто связано со становлением рынка и большими расходами на инфраструктуру
Четыре из пяти компаний, основным видом деятельности которых является выпуск и проведение сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), по итогам 2023 г. оказались убыточными. Среди них «Атомайз», «Системы распределенного реестра» («Мастерчейн»), «Токен» («Токеон») и «Блокчейн хаб» («ЦФА хаб»), следует из их финансовой отчетности. Единственным оператором, показавшим прибыль, стал «Лайтхаус».
По другим операторам по выпуску не удалось найти финансовых результатов их деятельности именно на рынке ЦФА, на запрос «Ведомостей» об этом они не ответили.
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