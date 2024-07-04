Основатель СДЭК продал свою долю

Основатель СДЭК продал свою долюПокупателем стала УК «Современные фонды недвижимости»
Фонд под управлением УК «Современные фонды недвижимости» (СФН) закрыл сделку по приобретению мажоритарной доли в капитале логистического оператора СДЭК. Об этом «Ведомостям» в кулуарах Финансового конгресса Банка России рассказала генеральный директор СФН Екатерина Черных. Сумму сделки она не раскрыла. С 4 июля долей в размере 55,44% владеет АО «Кластер капитал», которая принадлежит фонду «Андромеда-2» под управлением СФН.
Инвесторы фонда смогут участвовать в развитии логистической отрасли не только с точки зрения расширения площадей, но и роста бизнеса компаний отрасли, заявила Черных. СДЭК, в свою очередь, получит дополнительные возможности для развития логистической инфраструктуры, отметила она. «Включение в активы фонда одного из крупнейших в стране логистических операторов, одним из преимуществ которого является технологичность, компания рассматривает как инновационное предложение, которое выделяет продукт СФН среди остальных», – добавила топ-менеджер.
Долю в СДЭКе СФН выкупил у предыдущего мажоритарного акционера и основателя компании Леонида Гольдорта, следует из данных ЕГРЮЛ. Ему, по данным СПАРК на конец 2020 г., в ООО «СДЭК-глобал» (основное юрлицо компании) принадлежало 55,44%. Поиск покупателя на долю Гольдорта шел в течение 2023 г. Гольдорт владел СДЭК с момента создания компании в 2000 г. О том, что он планирует продать свою долю из-за эмиграции в Израиль, «Ведомости» писали в ноябре. Остальные совладельцы – второй основатель Вячеслав Пиксаев (37%, по данным СПАРК на июль 2023 г.), Инна Яковлева (6,5% на июль 2023 г.), Евгений Цацура (1% на октябрь 2020 г.) – сохранят свои доли.
СФН делает стратегическую ставку на логистическую и складскую недвижимость. В портфель компании включены крупные и качественные объекты в крупнейших городах России. Под управлением СФН находятся более 20 закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), которые инвестируют в торгово-развлекательные и офисные центры, склады и логистические комплексы. Стоимость чистых активов рыночных ЗПИФов (таких у компании три) составляет 109 млрд руб. по состоянию на 4 июля, следует из данных InvestFunds. До весны 2022 г. СФН принадлежала Сбербанку и называлась «Сбер фонды недвижимости», но с тех пор банк не владеет активом, следует из финансовой отчетности УК за первое полугодие 2022 г. УК на 82,86% принадлежит АО «Старт», говорится в отчетности компании за прошлый год: ее конечными владельцами через фонд содействия развитию рынка инвестиционных продуктов «Модерн» являются физические лица, никто из которых не имеет контроля.
СДЭК («Служба доставки экспресс-курьер») создана в 2000 г. Гольдортом и Пиксаевым, работает по модели франшизы. На конец первого полугодия 2023 г. компания имела свыше 4300 пунктов выдачи заказов в 31 стране (3800 в России). Общая выручка СДЭК за 2023 г. составила более 70 млрд руб. и выросла год к году на 143%, сообщала компания в декабре.