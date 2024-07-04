Основатель СДЭК продал свою долю

СФН делает стратегическую ставку на логистическую и складскую недвижимость. В портфель компании включены крупные и качественные объекты в крупнейших городах России. Под управлением СФН находятся более 20 закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), которые инвестируют в торгово-развлекательные и офисные центры, склады и логистические комплексы. Стоимость чистых активов рыночных ЗПИФов (таких у компании три) составляет 109 млрд руб. по состоянию на 4 июля, следует из данных InvestFunds. До весны 2022 г. СФН принадлежала Сбербанку и называлась «Сбер фонды недвижимости», но с тех пор банк не владеет активом, следует из финансовой отчетности УК за первое полугодие 2022 г. УК на 82,86% принадлежит АО «Старт», говорится в отчетности компании за прошлый год: ее конечными владельцами через фонд содействия развитию рынка инвестиционных продуктов «Модерн» являются физические лица, никто из которых не имеет контроля.