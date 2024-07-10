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«М.видео-Эльдорадо» планирует предоставлять клиентам финансовые услуги

Эксперты полагают, что ритейлер начнет выдавать кредиты и открывать покупателям кошельки
Кристина Холупова
Лиана Липанова
Наталья Заруцкая
«М.видео-Эльдорадо» может сэкономить на комиссиях банкам, если создаст собственную систему финансовых услуг для покупателей электроники/ Евгений Разумный / Ведомости

Группа «М.видео-Эльдорадо» 2 июля подала в Роспатент заявку на регистрацию новых товарных знаков «М.финансы» и «М.финанс». Согласно классам товаров и услуг, указанным в заявках, новые знаки могут использоваться для выпуска кредитных карт, инвестирования, кредитования под залог, банковского обслуживания, предоставления ссуд, онлайн-банкинга и др.

Представитель «М.видео-Эльдорадо» отказался подробно рассказывать о планах, связанных с регистрацией новых товарных знаков. Он лишь отметил, что компания «активно развивает финансовые сервисы» в рамках собственной кредитной платформы «Директ кредит» и готовит запуск «новых финансовых продуктов».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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