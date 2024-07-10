«М.видео-Эльдорадо» планирует предоставлять клиентам финансовые услуги

Группа «М.видео-Эльдорадо» 2 июля подала в Роспатент заявку на регистрацию новых товарных знаков «М.финансы» и «М.финанс». Согласно классам товаров и услуг, указанным в заявках, новые знаки могут использоваться для выпуска кредитных карт, инвестирования, кредитования под залог, банковского обслуживания, предоставления ссуд, онлайн-банкинга и др.