«М.видео-Эльдорадо» планирует предоставлять клиентам финансовые услуги

«М.видео-Эльдорадо» планирует предоставлять клиентам финансовые услугиЭксперты полагают, что ритейлер начнет выдавать кредиты и открывать покупателям кошельки
Группа «М.видео-Эльдорадо» 2 июля подала в Роспатент заявку на регистрацию новых товарных знаков «М.финансы» и «М.финанс». Согласно классам товаров и услуг, указанным в заявках, новые знаки могут использоваться для выпуска кредитных карт, инвестирования, кредитования под залог, банковского обслуживания, предоставления ссуд, онлайн-банкинга и др.
Представитель «М.видео-Эльдорадо» отказался подробно рассказывать о планах, связанных с регистрацией новых товарных знаков. Он лишь отметил, что компания «активно развивает финансовые сервисы» в рамках собственной кредитной платформы «Директ кредит» и готовит запуск «новых финансовых продуктов».
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