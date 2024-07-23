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Суд в Лондоне поставил точку в споре Аркадия Ротенберга с бывшей женой

Экс-супруга 10 лет пыталась отсудить у бизнесмена особняк под Лондоном
Артем Кульша
В Upper Ribsden Наталья с детьми жила с 2012 по 2018 г. / Prime Residential

Высокий суд Англии и Уэльса поставил точку в 10-летнем споре Аркадия Ротенберга с бывшей женой Натальей. 15 июля он отклонил все требования экс-супруги бизнесмена, которая просила взыскать в ее пользу, в частности, особняк Upper Ribsden под Лондоном, поскольку Наталья уже два года никак не участвует в процессе, который сама же инициировала. «Ведомости» ознакомились с решением суда.

Высокий суд при этом отказался признать, что Ротенберг не является бенефициарным владельцем спорной недвижимости в Англии. С такой просьбой выступили адвокаты Ротенберга и реальный, как утверждают ответчики, бенефициар собственности – офшор Ravendark Holdings (BVI). Судья этого делать не стал, потому что предметом спора были исключительно взаимоотношения между бывшими супругами, объясняется в решении. «Хотя я отклоняю заявление Натальи о признании Ротенберга бенефициарным владельцем имущества, я делаю это из-за ее неспособности обеспечить судебное преследование по своему иску и несоблюдения постановлений», – написал судья.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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