Суд в Лондоне поставил точку в споре Аркадия Ротенберга с бывшей женой

Высокий суд при этом отказался признать, что Ротенберг не является бенефициарным владельцем спорной недвижимости в Англии. С такой просьбой выступили адвокаты Ротенберга и реальный, как утверждают ответчики, бенефициар собственности – офшор Ravendark Holdings (BVI). Судья этого делать не стал, потому что предметом спора были исключительно взаимоотношения между бывшими супругами, объясняется в решении. «Хотя я отклоняю заявление Натальи о признании Ротенберга бенефициарным владельцем имущества, я делаю это из-за ее неспособности обеспечить судебное преследование по своему иску и несоблюдения постановлений», – написал судья.