Суд в Лондоне поставил точку в споре Аркадия Ротенберга с бывшей женой

Суд в Лондоне поставил точку в споре Аркадия Ротенберга с бывшей женойЭкс-супруга 10 лет пыталась отсудить у бизнесмена особняк под Лондоном
Высокий суд Англии и Уэльса поставил точку в 10-летнем споре Аркадия Ротенберга с бывшей женой Натальей. 15 июля он отклонил все требования экс-супруги бизнесмена, которая просила взыскать в ее пользу, в частности, особняк Upper Ribsden под Лондоном, поскольку Наталья уже два года никак не участвует в процессе, который сама же инициировала. «Ведомости» ознакомились с решением суда.
Высокий суд при этом отказался признать, что Ротенберг не является бенефициарным владельцем спорной недвижимости в Англии. С такой просьбой выступили адвокаты Ротенберга и реальный, как утверждают ответчики, бенефициар собственности – офшор Ravendark Holdings (BVI). Судья этого делать не стал, потому что предметом спора были исключительно взаимоотношения между бывшими супругами, объясняется в решении. «Хотя я отклоняю заявление Натальи о признании Ротенберга бенефициарным владельцем имущества, я делаю это из-за ее неспособности обеспечить судебное преследование по своему иску и несоблюдения постановлений», – написал судья.