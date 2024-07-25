Т-банк займется долгосрочными сбережениями россиян

На рынок негосударственных пенсионных фондов (НПФ) вышел новый игрок: 24 июля Банк России выдал лицензию «Тинькофф-пенсии». Когда компания обращалась в ЦБ за лицензией, бренд еще не сменил название с «Тинькофф» на Т-банк. В дальнейшем НПФ будет переименован в соответствии с актуальным брендом, говорит представитель Т-банка.