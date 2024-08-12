Банки активно размещают ликвидность на депозитах в ЦБ

ЦБ абсорбирует ликвидность сектора через два основных инструмента: депозитные недельные аукционы под максимальные 18% и «овернайт» сроком один день под 17%. Сумма привлеченных денег от банков на предпоследнем аукционе, 30 июля, составила 4,47 трлн руб. по ставке 17,85%, а на следующем, 6 августа, уже 5,33 трлн руб. под 17,87%. Еще по 1,54 трлн руб. банки 7–8 августа размещали «овернайт». ЦБ постепенно увеличивал лимиты недельных депозитных аукционов, чтобы абсорбировать избыточную ликвидность и сблизить ставки денежного рынка с ключевой, сообщил «Ведомостям» его представитель: 9 августа рыночная эталонная ставка межбанковского рынка RUONIA составляла 17,23%, ставки группы MIACR (московские банки) также находились на уровне 17,24%.