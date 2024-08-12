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Банки активно размещают ликвидность на депозитах в ЦБ

Они подешевле усреднили свои резервы, после чего разместили в Банке России излишки уже почти под 18%
Екатерина Литова
Алексей Орлов / Ведомости

После роста ключевой ставки банки начали активно размещать ликвидность в ЦБ: с конца июля объем средств, которые кредитные организации держат на депозитах, превышает 6,3 трлн руб., а с 9 августа составляет 6,87 трлн руб., следует из данных регулятора. Столь высоких обязательств ЦБ перед банками не наблюдалось как минимум год. Накануне повышения ключевой ставки 26 июля до 18% объем денег банков на депозитах составлял ежедневно около 3 трлн руб.

ЦБ абсорбирует ликвидность сектора через два основных инструмента: депозитные недельные аукционы под максимальные 18% и «овернайт» сроком один день под 17%. Сумма привлеченных денег от банков на предпоследнем аукционе, 30 июля, составила 4,47 трлн руб. по ставке 17,85%, а на следующем, 6 августа, уже 5,33 трлн руб. под 17,87%. Еще по 1,54 трлн руб. банки 7–8 августа размещали «овернайт». ЦБ постепенно увеличивал лимиты недельных депозитных аукционов, чтобы абсорбировать избыточную ликвидность и сблизить ставки денежного рынка с ключевой, сообщил «Ведомостям» его представитель: 9 августа рыночная эталонная ставка межбанковского рынка RUONIA составляла 17,23%, ставки группы MIACR (московские банки) также находились на уровне 17,24%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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