В августе ипотека начала восстанавливаться после обвала

В августе ипотека начала восстанавливаться после обвалаЭтот сегмент единственный показал рост в розничном кредитовании
В августе выдачи ипотеки начали немного восстанавливаться после двукратного обвала в июле. За последний месяц лета банки выдали 80 100 кредитов на 371,9 млрд руб., что больше показателей июля на 3% по количеству и на 6% по объему, следует из предварительных данных экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG. Но в годовой динамике выдачи ипотеки сильно просели: на 62% по количеству и на 57% по объему.
В августе вырос средний размер ипотечного кредита, увеличившись за месяц на 3% до 4,64 млн руб. Это является абсолютным максимумом за все рассматриваемые периоды, отмечает старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова.
Несмотря на положительный прирост в августе, объемы выдач остаются на низком уровне, отмечает Матенкова: это может говорить о том, что рынок все еще «не пришел в себя» после ажиотажного спроса в июне.
В июле выдачи упали в два раза на фоне окончания массовой программы ипотеки на новостройки с господдержкой под 8%. На нее приходилось около 55% от всех выдач ипотеки с господдержкой, следует из данных Дом.РФ: за все время действия программы с весны 2020 г. банки выдали почти 1,6 млн кредитов на 6,1 трлн руб. Семейная программа была второй по популярности – с момента запуска в 2018 г. банки предоставили 1,16 млн кредитов на 5,3 трлн руб. Условия по ней правительство изменило 10 июля, сузив категории семей, которым она положена.
В Сбербанке в июле не фоне сворачивания массовых льготных ипотечных программ выдачи резко упали на 40-60%, а по некоторым видам ипотеки – более чем на 90% по сравнению с прошлым годом, рассказывал предправления Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 5 сентября. По его прогнозам, выдачи жилищных кредитов могут упасть к концу 2024 г. на 40% в сравнении с прошлым годом, но будут выше уровня 2021 г.
По оценкам предправления ВТБ Андрея Костина, по итогам года рост выдач ипотеки может составить порядка 10-12%. Пока на рынке действительно наблюдается 40%-ное сокращение от того уровня, который был взят в первом полугодии, отметил он в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках ВЭФ 5 сентября. Но в условиях роста доходов населения снижение ипотечных выдач не должно привести к очень резкому торможению продаж жилья, добавил Костин.
Греф считает, что на стабилизацию ситуации на ипотечном рынке уйдет примерно полтора – два года, в дальнейшем ипотека будет развиваться таким же темпом, как раньше. За этот же период произойдет и некоторая коррекция цен на жилье, добавил он: цены будут выравниваться, особенно на московском рынке, где самый большой разрыв между «первичкой» и «вторичкой». Ставки по рыночной ипотеке могут начать снижение во втором полугодии 2025 г. вслед за прогнозируемым понижением ключевой ставки ЦБ, полагает Костин.
Остальная розница
Всего за август 2024 г. банки предоставили гражданам кредитов на 1,2 трлн руб. Этот показатель сократился по отношению к июлю на 52,4 млрд руб., или на 4,2%. В годовой динамике объемы выдач также значительно уступают прошлогодним значениям – они ниже на 33,4%. При этом за прошедшие восемь месяцев банки выдали кредитов на 10,1 трлн руб., что на 5,4% ниже, чем за аналогичный период 2023 г.
Кроме ипотеки, все сегменты кредитования показали в августе спад относительно июля. Наибольшее снижение отмечено в кредитах наличными: сегмент сократился на 3% по количеству и на 9% по объему, банки выдали 3,31 млн ссуд на 567,4 млрд руб. Год к году объем выдач уменьшился незначительно – всего на 0,3%, зато по количеству на 23%. Средний размер выданного кредита за август относительно июля снизился на 7% и составил 171 300 руб.
По данным Frank RG, сокращение объема выдач кредитов наличными наблюдается на рынке третий месяц подряд. Матенкова объясняет отрицательную динамику в сегменте отменой Банком России моратория на ограничение полной стоимости кредита с 1 июля, а также действующими охлаждающими мерами.
Рынок автокредитов после роста в июле вновь показал снижение: в августе банки выдали 152 400 кредита на 221,2 млрд руб. Это меньше показателей июля на 6 и 7% соответственно. При этом год к году оба показателя выросли более чем на 40%. Средний чек автокредита в августе также показал снижение – на 1,2% до 1,45 млн руб.
В сегменте POS-кредитования (в точках продаж) объем выдач в августе достиг 41,3 млрд руб., сократившись за месяц на 3%. В количественном соотношении проседание более существенное – на 12% по количеству до 1,3 млн штук. При этом средний размер POS-кредита вырос по сравнению с июлем 2024 г. на 11% до 32 400 руб.