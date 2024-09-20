Граждане стали больше и стабильнее платить коллекторам

Граждане стали больше и стабильнее платить коллекторамЭксперты связывают это с ростом доходов и повышением финансовой грамотности
Средний платеж коллекторам в счет погашения просроченной банковской задолженности по итогам августа достиг максимального значения за последние два года и составил 6650 руб., следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), которые изучили «Ведомости». По сравнению с прошлогодним значением показатель вырос почти на 44% (был 4557 руб.), а в сравнении с августом 2022 г. – на 66% (был 3649 руб.).
Средний размер платежа уверенно растет на протяжении последних двух лет, следует из данных НАПКА: с начала года он составляет 5898 руб., что на 39% выше среднего значения за весь 2023 год (4246,8 руб.) и на 64% выше среднего значения за весь 2022 год (3592,25 руб.).
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