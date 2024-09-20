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Граждане стали больше и стабильнее платить коллекторам

Эксперты связывают это с ростом доходов и повышением финансовой грамотности
Наталья Заруцкая
Уровень финансовой грамотности населения заметно вырос, и люди стараются избежать судебных разбирательств и быстрее закрыть свои долги/ Максим Стулов / Ведомости

Средний платеж коллекторам в счет погашения просроченной банковской задолженности по итогам августа достиг максимального значения за последние два года и составил 6650 руб., следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), которые изучили «Ведомости». По сравнению с прошлогодним значением показатель вырос почти на 44% (был 4557 руб.), а в сравнении с августом 2022 г. – на 66% (был 3649 руб.).

Средний размер платежа уверенно растет на протяжении последних двух лет, следует из данных НАПКА: с начала года он составляет 5898 руб., что на 39% выше среднего значения за весь 2023 год (4246,8 руб.) и на 64% выше среднего значения за весь 2022 год (3592,25 руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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