Граждане стали больше и стабильнее платить коллекторам

Средний платеж коллекторам в счет погашения просроченной банковской задолженности по итогам августа достиг максимального значения за последние два года и составил 6650 руб., следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), которые изучили «Ведомости». По сравнению с прошлогодним значением показатель вырос почти на 44% (был 4557 руб.), а в сравнении с августом 2022 г. – на 66% (был 3649 руб.).