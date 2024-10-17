ВТБ начнет начислять кэшбэк за остатки на счетах

ВТБ начнет начислять кэшбэк за остатки на счетахЭтим банк надеется привлечь новых клиентов
ВТБ собирается модернизировать свою систему лояльности: банк до конца года будет давать новую категорию кэшбэка – за хранение средств на текущих счетах. Об этом «Ведомостям» рассказал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
Для получения такого кэшбэка будет условие – на счету в течение 30 дней должна оставаться так называемая неприкасаемая сумма, минимум 10 000 руб. В этом случае клиенту станет доступна одна дополнительная категория кэшбэка. Чем больше будет остаток, тем больше дополнительных категорий пользователь сможет выбрать, уточнил Брейтенбихер. Максимум таких категорий будет шесть. Пока ВТБ не раскрывает, какого размера должен быть неприкасаемый остаток, чтобы получить две и более категории кэшбэка.
После этих изменений клиентам банка раз в месяц могут быть доступны максимально 12 категорий кэшбэка: четыре базовые, для всех пользователей, одна – за подписку «ВТБ плюс», одна – за пользование кредитной картой и до шести дополнительных – за хранение денег на текущих счетах.
За счет изменения программы лояльности повышается привлекательность хранения средств не только на накопительных счетах и депозитах, но и на остатках текущих счетов, поясняет Брейтенбихер. Благодаря этому вырастет количество транзакций по банковским картам, а также увеличится активная клиентская база, отмечает он. «Ожидаем, что с учетом роста оборота транзакций объем кэшбэка вырастет на 50–65% в целом по рынку – по итогам года клиенты получат от банков 420 млрд руб.», – рассказал Брейтенбихер.
В мае 2024 г. ВТБ уже пересматривал свою программу лояльности: он отменил начисление баллов и стал выплачивать кэшбэк рублями в категориях, которые клиенты выбирают сами раз в месяц. За четыре месяца действия новой программы клиенты получили в два раза больше кэшбэка рублями, чем ранее бонусами, отметил Брейтенбихер. Интерес к программе увеличивается с каждым месяцем, добавил банкир: по итогам сентября 55% от активной клиентской базы выбрали себе категории кэшбэка. Самыми популярными по начислениям в сентябре стали категории «На все покупки» – 28,4%, «Супермаркеты» – 20,6%, «Кафе и рестораны» – 14,1%, а также «Аптеки» – 8,7%.
Об изменении программы лояльности также думает и банк Дом.РФ. В III квартале 2024 г. он установил повышенный кэшбэк на детские товары и в ближайшем будущем планирует расширить категории трат, на которые начисляется кэшбэк, рассказала «Ведомостям» директор розничных продуктов банка Дарья Морозова. Сейчас кредитная организация также рассматривает возможность сегментирования в рамках программы лояльности, кэшбэк будет начисляться не на карточные продукты, а на клиента в зависимости от его сегмента – массовый, премиум, прайвет, поделилась она.
В 2024 г. сразу несколько крупных банков обновили свои системы лояльности. Сбербанк отменил уровни в «Сберспасибо» и установил выбор категорий с повышенным начислением бонусов на каждый месяц. Газпромбанк заменил в своей программе лояльности механизм с начислением кэшбэка на категорию максимальных трат на фиксированные категории и выпустил кредитную карту с таким же кэшбэком. А Промсвязьбанк добавил бонусную программу к своей кредитной карте.
Получение дополнительных категорий для кэшбэка за счет сохранения на текущем счете определенной суммы может быть привлекательным для клиентов с точки зрения дополнительных бонусов, полагает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Для банков же это точка роста как объемов фондирования и наращивания масштабов бизнеса, так и привлечения новых клиентов, рассуждает он.
В 2022–2023 гг. расходы российских банков на программы лояльности выросли кратно. Аналитики исследовательской компании Frank RG фиксируют рост выплаченных банками вознаграждений на 54,6% до 286 млрд руб.
Согласно исследованиям «Сбера», бонусы позволяют делать программы лояльности на 15% выгоднее, чем прямой кэшбэк, писали ранее «Ведомости». Благодаря такой внутренней «валюте» банк помогает партнерам экономить на привлечении клиентов и маркетинговой активности – это дает возможность начислять больше бонусов, пояснял тогда представитель Сбербанка. При этом клиентам предоставляется широкий выбор для списания этих бонусов, отмечал он, – от доставки еды и заказа на маркетплейсе до покупки лекарств и оплаты мобильной связи.