ВТБ начнет начислять кэшбэк за остатки на счетах

В мае 2024 г. ВТБ уже пересматривал свою программу лояльности: он отменил начисление баллов и стал выплачивать кэшбэк рублями в категориях, которые клиенты выбирают сами раз в месяц. За четыре месяца действия новой программы клиенты получили в два раза больше кэшбэка рублями, чем ранее бонусами, отметил Брейтенбихер. Интерес к программе увеличивается с каждым месяцем, добавил банкир: по итогам сентября 55% от активной клиентской базы выбрали себе категории кэшбэка. Самыми популярными по начислениям в сентябре стали категории «На все покупки» – 28,4%, «Супермаркеты» – 20,6%, «Кафе и рестораны» – 14,1%, а также «Аптеки» – 8,7%.