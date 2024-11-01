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У россиян снижается кредитный рейтинг

Но рисков повышенной дефолтности по кредитам эксперты пока не видят
Наталья Заруцкая
Главным фактором снижения кредитного рейтинга россиян стал рост доли заемщиков с длительной просрочкой / Андрей Гордеев / Ведомости

В течение последнего года средний кредитный рейтинг россиян по всем продуктам медленно, но стабильно снижался: на 1 октября он находился на отметке 735 баллов, что на 10 пунктов ниже прошлогоднего значения, подсчитало Объединенное кредитное бюро (ОКБ) для «Ведомостей». За девять месяцев 2024 г. средний кредитный рейтинг снизился на восемь пунктов.

Изменение рейтинга на 10 пунктов кажется незначительным, но с учетом особенностей калибровки шкалы рейтинга это означает рост средней вероятности дефолта по розничному портфелю кредитов в октябре 2024 г. на 12,2% по отношению к октябрю 2023 г. или на 9,7% к началу года, пояснил директор риск-менеджмент методологии и дата-аналитики ОКБ Николай Филиппов. Это многие десятки дополнительных миллиардов рублей непогашаемых долгов в год, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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