У россиян снижается кредитный рейтинг

У россиян снижается кредитный рейтингНо рисков повышенной дефолтности по кредитам эксперты пока не видят
В течение последнего года средний кредитный рейтинг россиян по всем продуктам медленно, но стабильно снижался: на 1 октября он находился на отметке 735 баллов, что на 10 пунктов ниже прошлогоднего значения, подсчитало Объединенное кредитное бюро (ОКБ) для «Ведомостей». За девять месяцев 2024 г. средний кредитный рейтинг снизился на восемь пунктов.
Изменение рейтинга на 10 пунктов кажется незначительным, но с учетом особенностей калибровки шкалы рейтинга это означает рост средней вероятности дефолта по розничному портфелю кредитов в октябре 2024 г. на 12,2% по отношению к октябрю 2023 г. или на 9,7% к началу года, пояснил директор риск-менеджмент методологии и дата-аналитики ОКБ Николай Филиппов. Это многие десятки дополнительных миллиардов рублей непогашаемых долгов в год, добавил он.