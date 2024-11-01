У россиян снижается кредитный рейтинг

Изменение рейтинга на 10 пунктов кажется незначительным, но с учетом особенностей калибровки шкалы рейтинга это означает рост средней вероятности дефолта по розничному портфелю кредитов в октябре 2024 г. на 12,2% по отношению к октябрю 2023 г. или на 9,7% к началу года, пояснил директор риск-менеджмент методологии и дата-аналитики ОКБ Николай Филиппов. Это многие десятки дополнительных миллиардов рублей непогашаемых долгов в год, добавил он.