35 лет валютному рынку России: каким был его путь

35 лет валютному рынку России: каким был его путьИ какие вызовы стоят перед ним сегодня
35 лет назад, 3 ноября 1989 г., в Москве состоялся первый в СССР валютный аукцион. С этого времени рынок претерпел множество изменений от жестких ограничений до полного перехода к свободному курсу и глобальной открытости.
Валютный рынок, также называемый форекс и Foreign Exchange (FX, «зарубежный обмен»), – один из ключевых элементов мировой финансовой системы, где осуществляются операции по обмену национальных валют различных стран. Основной целью валютного рынка является установление курсов валют и предоставление возможности их покупки и продажи банкам, компаниям и государству. Валютный рынок, особенно для стран с преобладанием сырьевой модели экономики, играет важную роль, поскольку во многом определяет характер экономической и бюджетной политики, говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.
Как все начиналось
Историки говорят, что валютный рынок появился вместе с появлением денег, но с оговоркой: обмен валютами не был распространен и касался в основном богатых людей. А в некоторых странах позже появилась государственная монополия на внешнюю торговлю и совершение валютных операций. Так было и в СССР. Поэтому долгое время у советских граждан был крайне ограниченный доступ к иностранным деньгам. И, несмотря на то что даже к моменту развала Союза внешнеэкономическая деятельность оставалась под строгим контролем государства, первые перемены пришли с послаблениями конца 1980-х гг.
1 апреля 1989 г. предприятиям разрешили использовать часть валютной выручки. С ноября того же года Госбанк СССР запустил специальный курс рубля, которым граждане и организации могли пользоваться для обмена валюты перед заграничными поездками. Важным событием стало 3 ноября 1989 г., когда Внешэкономбанк СССР провел первый валютный аукцион. На нем рубль оценили по рыночной цене, и это был первый шаг к созданию полноценного валютного рынка.
Переход к рыночному курсу продолжился: 2 ноября 1990 г. был введен коммерческий курс рубля, который стал использоваться для большинства операций, а в 1991 г. – туристский. В тот же год начались биржевые торги на Валютной бирже Госбанка СССР и были приняты «Правила покупки и продажи (перевода) для вывоза за границу иностранной валюты за счет личных средств граждан», а у рубля появился новый курс – биржевой.
После распада СССР российский валютный рынок продолжил развитие: в 1992 г. была утверждена его нормативно-законодательная база и создана Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ, сегодня – ПАО «Московская биржа»). Именно с нее начался биржевой валютный рынок в России и путь к единому официальному курсу рубля.
Именно ММВБ оказалась в первых рядах в мире, кто внедрил понятие центрального контрагента (ЦК), что позволило укрепить и расширить целостность и размер рынка, объединив самых мелких игроков с крупнейшими банками в единый валютный рынок, поделился директор дивизиона корпоративного бизнеса и глобальных рынков «ОТП банка» Валерий Коростелев. Позже, в 1997 г., появилась фондовая биржа «Санкт-Петербург», сегодня известная как «СПБ биржа».
Дальнейшие годы для рынка были сложными, особенно после дефолта 1998 г., когда Центробанк отказался от стабилизации рубля, а его курс начал падение. Так, 1 сентября 1997 г. доллар стоил 6,3 руб., а 1 января 1998 г. – 20,65 руб. В 1999 г. стоимость американской валюты выросла до 27 руб., то есть за 18 месяцев рубль обесценился в четыре раза. А уровень инфляции по итогам 1998 г. составил 84,5% против 11% в 1997-м.
Новая история
Уже к 2000-м начался новый виток развития валютного рынка. Россия вступила в МВФ и Всемирный банк, что подтвердило намерение следовать международным нормам, в 2004–2011 гг. наблюдался постепенный выход на валютный рынок нерезидентов из других стран, также становившихся клиентами коммерческих банков.
Рост цен на нефть и металлы поддерживал российскую экономику, а высокий профицит бюджета позволил отменить ограничения на валютные операции, приближая Россию к полной внутренней конвертируемости рубля, окончательно оформленной в 2007 г.
Еще одно важное событие в истории развития российского валютного рынка, на которое обращают внимание Евстифеев и старший аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов, – это отмена валютного коридора ЦБ РФ и введение свободно плавающего курса рубля с 10 ноября 2014 г.
Дело в том, что с 1995 г. вплоть до ноября 2014 г. Банк России устанавливал диапазон, в пределах которого курс национальной валюты мог колебаться относительно иностранной. Это было необходимо для стабилизации рубля в условиях рыночных реформ и частых колебаний на мировом рынке. Но опыт существенных валютных интервенций во время кризисов 2008–2009 гг. указал на необходимость такого решения для минимизации ущерба объему международных резервов страны и снижения спекулятивных атак на обменные курсы национальной валюты, говорит Евстифеев.
К 2022 г. валютный рынок в России уже был сформирован – его участниками были как резиденты, так и нерезиденты. Средний дневной объем торговли на валютном рынке в 2019–2021 гг. составлял 1,2–1,3 трлн руб., а количество ежедневно совершаемых сделок составляло в 2021 г. в среднем более 445 000 штук.
Но после начала спецоперации западные страны стали применять ограничительные меры против России, разрывая в том числе финансовые связи со страной. В июне 2024 г. США ввели санкции против Московской биржи и входящих в ее группу Национального расчетного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ) – до того времени только НРД находился под санкциями Евросоюза, в отношении самой Мосбиржи и НКЦ значимых ограничений не было. Это привело к остановке торгов евро и долларом на Мосбирже и потере единого валютного рынка, рассказывали ранее эксперты «Ведомостям». Банк России начал с 13 июня устанавливать официальные курсы доллара и евро к рублю на основе данных банков на внебиржевом рынке. Вдобавок ЦБ и Мосбиржа закрыли статистику о валютных торгах.
Российский рынок пережил четыре «полноценных» девальвации – 1998 г., мировой финансовый кризис 2008 г., девальвация 2014–2015 гг., кризис 2022 г., перечисляет представитель Россельхозбанка (РСХБ). С прекращением организованных торгов ушла целая эпоха, но пока нельзя сказать, что произошла полноценная «девалютизация» экономического сознания населения и предприятий.
Несмотря на санкции, российский валютный рынок все еще позволяет курсу рубля формироваться эффективным образом, то есть таким, чтобы он адекватно отражал состояние российской экономики, балансировал интересы различных экономических агентов (экспортеров, импортеров и т. д.) и выступал в роли встроенного стабилизатора экономики, считает Попов.
Современные вызовы
Трансформация экономики в условиях внешних ограничений не могла не отразиться на состоянии внутреннего валютного рынка, говорит Евстифеев из «Зенита». Отмена российских биржевых торгов резервными валютами существенно сократила функциональные возможности внутреннего рынка: исчезли механизмы, позволяющие нормально функционировать прежним инструментам хеджирования и проведения ряда операций на денежном рынке, уточняет начальник аналитического управления.
Среди основных вызовов, с которыми сталкивается валютный рынок сегодня, Коростелев из «ОТП банка» называет санкции и возникшую после их введения фрагментацию рынка, внутренние ограничения на валютные операции на международных рынках, сокращение импортно-экспортных операций из-за нарушения традиционных цепочек поставок, а также трансформацию рынка в альтернативный режим и поиск альтернативных рынков, в том числе для валютных операций.
Основной вызов – это закрытость рынков и, соответственно, дисбаланс спроса и предложения и курсов на разных рынках, что вызывает увеличение несовершенства рынка, которое не выравнивается за счет арбитражных операций, говорит руководитель сервиса «МТС Инвестиции» Роман Степанов.
Сложность перемещения валюты между странами и рынками и возросшее недоверие к валюте как средству сбережения вызывает необходимость превращения валюты в товар или актив в максимально короткие сроки или требование высокой доходности по кредитно-депозитным операциям и долговым инструментам, что усиливает инфляцию, продолжает он. Ввиду снижения спроса и предложения и, как следствие, уменьшение размера средней сделки и глубины стакана ограничивает возможности для диверсификации валютной позиции, в том числе с использованием производных инструментов, так как и их объемы существенно снизились, заключает представитель сервиса.
Представитель РСХБ также подчеркивает, что валютный рынок России проходит этап перехода к национальным валютам в международных расчетах. Основной вызов заключается в необходимости создания альтернативы доллару и евро, что может занять значительное время.
Перспективы и тренды
Эксперты едины в оценке того, что будущее российского валютного рынка лежит в его адаптации к глобальным экономическим изменениям. Евстифеев отмечает, что растущая доля расчетов в рублях и сотрудничество с БРИКС укрепляют позицию рубля. Он также предполагает, что рубль может обрести роль в международных расчетах, особенно с учетом стратегического сотрудничества в рамках экономических альянсов.
Попов считает, что дальнейшее развитие возможно благодаря укреплению связей с азиатскими странами, особенно с Китаем и Индией, где рубль может найти новые возможности в парах с юанем и рупией. Этот процесс, однако, требует времени и стабильной геополитической ситуации, которая сейчас представляет собой серьезное препятствие.
В ближайшем будущем изменится и привычная форма расчетов, дополняет прогноз Степанов из «МТС Инвестиций»: «Мы уже привыкли жить без SWIFT, а завтра цифровые валюты обеспечат независимые расчеты, будет ли это коридор, созданный внутри экономических блоков, таких как BRICS, или коридоры между отдельными странами, не так важно». «Можно сказать точно, что единой валюты на планете не будет, так как ею невозможно управлять, она несет слишком много рисков, вызывает рост инфляции и т. д., а следовательно, всегда будет рынок валютных операций», – заключает Степанов.
Санкции, несмотря на то что изменили весь ландшафт валютного рынка, способствуют переходу к традиционной во всем мире форме торговле валютой, а именно «внебиржевой», считает представитель РСХБ. Будущее, по его словам, за переходом к «плюрализму» валют, среди которых будут преобладать валюты основных торговых партнеров, а также за созданием расчетной единицы в рамках экономических и политических объединений, например BRICS.