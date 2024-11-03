35 лет валютному рынку России: каким был его путь

Но после начала спецоперации западные страны стали применять ограничительные меры против России, разрывая в том числе финансовые связи со страной. В июне 2024 г. США ввели санкции против Московской биржи и входящих в ее группу Национального расчетного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ) – до того времени только НРД находился под санкциями Евросоюза, в отношении самой Мосбиржи и НКЦ значимых ограничений не было. Это привело к остановке торгов евро и долларом на Мосбирже и потере единого валютного рынка, рассказывали ранее эксперты «Ведомостям». Банк России начал с 13 июня устанавливать официальные курсы доллара и евро к рублю на основе данных банков на внебиржевом рынке. Вдобавок ЦБ и Мосбиржа закрыли статистику о валютных торгах.