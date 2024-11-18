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Депутаты попросили Мишустина увеличить лимиты по семейной ипотеке

Но важно обеспечить адресность этой помощи и предотвратить злоупотребления
Артем Кульша
Наталья Заруцкая
Юлия Малева
Ведомости

Группа депутатов Госдумы от партии ЛДПР и два сенатора попросили премьер-министра Михаила Мишустина увеличить лимиты по льготной госпрограмме «Семейная ипотека», чтобы удовлетворить потребности граждан. 14 ноября законодатели направили главе правительства письмо с просьбой рассмотреть этот вопрос. «Ведомости» ознакомились с документом, трое подписантов подтвердили его подлинность, а представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко – получение. Обращение будет рассмотрено в установленном порядке, заверил представитель замглавы кабмина. В Минфине и Центробанке не ответили на запрос.

В конце октября правительство объявило об увеличении лимита по семейной ипотеке на 350 млрд руб. – до 6,25 трлн руб. с 5,9 трлн руб. Лимитов по этой программе хватит до конца 2024 г., комментировал тогда представитель Минфина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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