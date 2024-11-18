Депутаты попросили Мишустина увеличить лимиты по семейной ипотеке

Группа депутатов Госдумы от партии ЛДПР и два сенатора попросили премьер-министра Михаила Мишустина увеличить лимиты по льготной госпрограмме «Семейная ипотека», чтобы удовлетворить потребности граждан. 14 ноября законодатели направили главе правительства письмо с просьбой рассмотреть этот вопрос. «Ведомости» ознакомились с документом, трое подписантов подтвердили его подлинность, а представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко – получение. Обращение будет рассмотрено в установленном порядке, заверил представитель замглавы кабмина. В Минфине и Центробанке не ответили на запрос.