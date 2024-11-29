Банк Barclays пытается перенести спор с ВЭБом в государственный суд Англии

Банк Barclays пытается перенести спор с ВЭБом в государственный суд АнглииРанее ВЭБ пытался разрешить спор в Арбитражном суде Москвы и LCIA
Крупный британский банк Barclays хочет перенести спор с российской госкорпорацией ВЭБ.РФ по поводу своего долга по валютным свопам из Лондонского международного арбитражного суда (LCIA) в государственный Высокий суд Англии и Уэльса. Об этом говорится в материалах Высокого суда, с которыми ознакомились «Ведомости». Barclays настаивает, что трибунал, уже сформированный LCIA, не имеет юрисдикции для рассмотрения спора с ВЭБом. Высокий суд счел себя компетентным, чтобы рассматривать этот вопрос, но само решение пока не вынес.
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