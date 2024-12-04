Юристы испугались за свободу арбитража в России

Юристы испугались за свободу арбитража в РоссииГосударственные суды все чаще переоценивают решения третейских
Российские реалии стали воздействовать на теоретические основы понятий, на которых базируется система международного арбитража в стране, посягая на ее свободу. Такое мнение высказала партнер юрфирмы Alumni Partners Елена Трусова на Арбитражной конференции ICC Russia 3 декабря.
В пример адвокат привела понятие публичного порядка – фундаментальных правовых принципов, которые являются универсальными, обладают особой общественной и публичной значимостью, составляют основу построения экономической, политической, правовой системы государства. Лишь посягательство на публичный порядок может поставить под вопрос исполнимость решения международного арбитража, а третейское решение не равно судебное – это «классика, из которой мы все исходили», напомнила Трусова.