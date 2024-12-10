Граждане редко жалуются в ЦБ на страховки банковских карт

Это может быть связано в том числе с тем, что минимальные требования для повышения клиентской ценности продукта ЦБ ввел 1 октября 2023 г. и они распространяются только на договоры, заключенные с этого времени. Ранее оформленные полисы регулируются прежними условиями. Это могло привести к ожиданиям клиентов, что их старые полисы соответствуют новым стандартам, но это не так, отметил представитель ЦБ.