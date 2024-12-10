Граждане редко жалуются в ЦБ на страховки банковских карт

Граждане редко жалуются в ЦБ на страховки банковских картТребования к таким полисам регулятор ввел около года назад – они не распространяются на старые
В Банк России поступает небольшое количество жалоб на страхование банковских карт: за 10 месяцев 2024 г. регулятор получил 153 обращения от потребителей, при этом обоснованными признаны только три из них, рассказал «Ведомостям» представитель ЦБ.
Это может быть связано в том числе с тем, что минимальные требования для повышения клиентской ценности продукта ЦБ ввел 1 октября 2023 г. и они распространяются только на договоры, заключенные с этого времени. Ранее оформленные полисы регулируются прежними условиями. Это могло привести к ожиданиям клиентов, что их старые полисы соответствуют новым стандартам, но это не так, отметил представитель ЦБ.
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