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Уровень просрочки по розничным кредитам снизился в октябре

Начали сказываться меры ЦБ по ограничению выдач закредитованным заемщикам
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В октябре уровень просрочки до 90 дней в общем объеме действующих кредитов сократился до 1,35% с 1,58% в сентябре. Суммарный размер просроченных платежей за месяц тоже уменьшился – почти на 14% до 555,99 млрд с 646,45 млрд руб. в сентябре, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), предоставленных «Ведомостям». На конец сентября, по данным ОКБ, весь портфель действующих ссуд составил 40,81 трлн руб., на конец октября – 41,21 трлн руб.

Год назад, в сентябре – октябре 2023 г., наблюдалась другая динамика – объем просроченных платежей и их доля во всех выданных кредитах росли. В сентябре показатели были 353,2 млрд руб. и 1,07%, а в октябре составили 436,97 млрд руб. (+23,7%) и 1,29% соответственно. Общий размер всех выданных кредитов гражданам в сентябре был 32,82 трлн руб., а в октябре – 33,76 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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