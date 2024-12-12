Уровень просрочки по розничным кредитам снизился в октябре

Год назад, в сентябре – октябре 2023 г., наблюдалась другая динамика – объем просроченных платежей и их доля во всех выданных кредитах росли. В сентябре показатели были 353,2 млрд руб. и 1,07%, а в октябре составили 436,97 млрд руб. (+23,7%) и 1,29% соответственно. Общий размер всех выданных кредитов гражданам в сентябре был 32,82 трлн руб., а в октябре – 33,76 трлн руб.