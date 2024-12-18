Банки активизировали проверку устойчивости к ковровым DDoS-атакам

Банки активизировали проверку устойчивости к ковровым DDoS-атакамТакие атаки обрушились на финансовый сектор летом 2024 года
Спрос российского финансового сектора на проверку устойчивости IT-систем от DDoS-атак в августе – ноябре 2024 г. вырос в 3 раза относительно аналогичного периода год назад. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по продуктам разработчика продуктов безопасности Servicepipe Михаил Хлебунов, не назвав абсолютных цифр. Заказчиков, в первую очередь крупные и средние банки, интересовала способность используемых ими решений по DDoS-защите выдержать ковровые атаки, аналогичные тем, что обрушились на финансовый сектор летом 2024 г., сообщил он.
Отечественный финансовый сектор за 10 месяцев этого года подвергся вдвое большему числу атак, чем за весь прошлый год, рассказывали ранее в компании RED Security (ранее – МТС RED), аналитики которой отразили почти 17 000 кибератак на банки.