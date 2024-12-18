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Банки активизировали проверку устойчивости к ковровым DDoS-атакам

Такие атаки обрушились на финансовый сектор летом 2024 года
Наталья Заруцкая
Сергей Портер / Ведомости
Сергей Портер / Ведомости

Спрос российского финансового сектора на проверку устойчивости IT-систем от DDoS-атак в августе – ноябре 2024 г. вырос в 3 раза относительно аналогичного периода год назад. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по продуктам разработчика продуктов безопасности Servicepipe Михаил Хлебунов, не назвав абсолютных цифр. Заказчиков, в первую очередь крупные и средние банки, интересовала способность используемых ими решений по DDoS-защите выдержать ковровые атаки, аналогичные тем, что обрушились на финансовый сектор летом 2024 г., сообщил он.

Отечественный финансовый сектор за 10 месяцев этого года подвергся вдвое большему числу атак, чем за весь прошлый год, рассказывали ранее в компании RED Security (ранее – МТС RED), аналитики которой отразили почти 17 000 кибератак на банки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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