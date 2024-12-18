Банки активизировали проверку устойчивости к ковровым DDoS-атакам

Спрос российского финансового сектора на проверку устойчивости IT-систем от DDoS-атак в августе – ноябре 2024 г. вырос в 3 раза относительно аналогичного периода год назад. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по продуктам разработчика продуктов безопасности Servicepipe Михаил Хлебунов, не назвав абсолютных цифр. Заказчиков, в первую очередь крупные и средние банки, интересовала способность используемых ими решений по DDoS-защите выдержать ковровые атаки, аналогичные тем, что обрушились на финансовый сектор летом 2024 г., сообщил он.