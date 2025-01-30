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Суд Англии поставил точку в многолетнем споре владельцев московских рынков

В тяжбе вокруг Усачевского и Коптевского рынков Михаил Горяинов выиграл у Андрея Рогачева
Артем Кульша
Антон Филатов
Высокий суд пошел на «необычный шаг», присудив Горяинову (на фото) все его издержки на разбирательство в свете поведения истца
Высокий суд пошел на «необычный шаг», присудив Горяинову (на фото) все его издержки на разбирательство в свете поведения истца / Валерий Левитин / РИА Новости

Многолетний спор бизнесменов Андрея Рогачева и Михаила Горяинова о разделе московских рынков в Высоком суде Англии и Уэльса завершился победой последнего, выяснили «Ведомости». Суд первой инстанции решил, что Горяинов инвестировал в совместное предприятие на $12,7 млн больше, поэтому Рогачев должен вернуть бывшему бизнес-партнеру эти деньги, следует из материалов дела. Первой об этом сообщила автор Telegram-канала Dispute Resolution Club Ольга Щедракова.

Судиться в Лондоне в 2018 г. решил именно Рогачев. Он считал, что якобы вложил в совместный бизнес больше Горяинова, и потребовал от того $28 млн. Горяинов в ответ запросил $16 млн. Предметом спора были Усачевский, Коптевский, Каширский и Северный рынки Москвы, а также ТЦ «Волгоградский».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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