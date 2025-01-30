Суд Англии поставил точку в многолетнем споре владельцев московских рынков

Суд Англии поставил точку в многолетнем споре владельцев московских рынковВ тяжбе вокруг Усачевского и Коптевского рынков Михаил Горяинов выиграл у Андрея Рогачева
Многолетний спор бизнесменов Андрея Рогачева и Михаила Горяинова о разделе московских рынков в Высоком суде Англии и Уэльса завершился победой последнего, выяснили «Ведомости». Суд первой инстанции решил, что Горяинов инвестировал в совместное предприятие на $12,7 млн больше, поэтому Рогачев должен вернуть бывшему бизнес-партнеру эти деньги, следует из материалов дела. Первой об этом сообщила автор Telegram-канала Dispute Resolution Club Ольга Щедракова.
Судиться в Лондоне в 2018 г. решил именно Рогачев. Он считал, что якобы вложил в совместный бизнес больше Горяинова, и потребовал от того $28 млн. Горяинов в ответ запросил $16 млн. Предметом спора были Усачевский, Коптевский, Каширский и Северный рынки Москвы, а также ТЦ «Волгоградский».
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