Суд Англии поставил точку в многолетнем споре владельцев московских рынков

Судиться в Лондоне в 2018 г. решил именно Рогачев. Он считал, что якобы вложил в совместный бизнес больше Горяинова, и потребовал от того $28 млн. Горяинов в ответ запросил $16 млн. Предметом спора были Усачевский, Коптевский, Каширский и Северный рынки Москвы, а также ТЦ «Волгоградский».