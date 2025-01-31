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Банк России высказался против двух новых инициатив по ОСАГО

Нужды расширять основания для компенсаций пока нет, а рост выплат может привести к повышению цен для 44 млн автовладельцев
Мария Викулова
Алексей Филиппов / РИА Новости
Алексей Филиппов / РИА Новости

Банк России высказался против двух новых законодательных инициатив – о появлении права на компенсацию ущерба автомобилю при отсутствии полиса у виновника аварии и об увеличении лимитов страховых выплат. Эти меры в текущих условиях негативно скажутся на водителях, поскольку ведут к росту стоимости полиса и уходу от справедливого ценообразования, сказал «Ведомостям» представитель ЦБ. Последняя инициатива может привести к повышению цен полиса для 44 млн автовладельцев, предупреждают в Банке России.

Два законопроекта с изменениями в ОСАГО разработал в конце 2024 г. депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, писали ранее «Ведомости». Первый вводит право на компенсационные выплаты, если у виновника ДТП отсутствует ОСАГО. Сейчас пострадавший имеет право на выплату только в случае ущерба жизни и здоровью. Вторым предлагается увеличить страховые выплаты по ОСАГО: до 650 000 руб. с текущих 500 000 руб. за причинение вреда жизни или здоровью и до 520 000 руб. с 400 000 руб. – имуществу. Этот законопроект сейчас направлен на рассмотрение в комитет Госдумы по финансовому рынку, первый в нижнюю палату парламента не внесен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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