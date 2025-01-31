Банк России высказался против двух новых инициатив по ОСАГО

Два законопроекта с изменениями в ОСАГО разработал в конце 2024 г. депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, писали ранее «Ведомости». Первый вводит право на компенсационные выплаты, если у виновника ДТП отсутствует ОСАГО. Сейчас пострадавший имеет право на выплату только в случае ущерба жизни и здоровью. Вторым предлагается увеличить страховые выплаты по ОСАГО: до 650 000 руб. с текущих 500 000 руб. за причинение вреда жизни или здоровью и до 520 000 руб. с 400 000 руб. – имуществу. Этот законопроект сейчас направлен на рассмотрение в комитет Госдумы по финансовому рынку, первый в нижнюю палату парламента не внесен.