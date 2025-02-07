Банки раскрыли объем выплаченного клиентам кэшбэка за 2024 год

Банки раскрыли объем выплаченного клиентам кэшбэка за 2024 годОсновной причиной роста выплат банки называют обновление программ лояльности
Общий объем выплаченного банками кэшбэка в прошлом году вырос в 1,5 раза относительно предыдущего года и составил в рублевом эквиваленте (с учетом того, что некоторые платят бонусами) порядка 300 млрд руб. Суммами поделились представители Сбербанка, Промсвязьбанка (ПСБ), Совкомбанка и Т-банка. В 2023 г. крупные банки начислили своим клиентам около 200 млрд руб., но тогда ПСБ не предоставил свои данные, зато ими поделился ВТБ.
В 2024 г. клиенты Сбербанка по программе лояльности «Сберспасибо» получили более 179 млрд бонусов, что на 17% больше показателя 2023 г., рассказал его представитель. Объем списанных бонусов за тот же период вырос на 38% и составил более 186 млрд, добавил он. При покупках у многочисленных партнеров банка 1 бонус равен 1 руб.