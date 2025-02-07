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Банки раскрыли объем выплаченного клиентам кэшбэка за 2024 год

Основной причиной роста выплат банки называют обновление программ лояльности
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Общий объем выплаченного банками кэшбэка в прошлом году вырос в 1,5 раза относительно предыдущего года и составил в рублевом эквиваленте (с учетом того, что некоторые платят бонусами) порядка 300 млрд руб. Суммами поделились представители Сбербанка, Промсвязьбанка (ПСБ), Совкомбанка и Т-банка. В 2023 г. крупные банки начислили своим клиентам около 200 млрд руб., но тогда ПСБ не предоставил свои данные, зато ими поделился ВТБ.

В 2024 г. клиенты Сбербанка по программе лояльности «Сберспасибо» получили более 179 млрд бонусов, что на 17% больше показателя 2023 г., рассказал его представитель. Объем списанных бонусов за тот же период вырос на 38% и составил более 186 млрд, добавил он. При покупках у многочисленных партнеров банка 1 бонус равен 1 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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