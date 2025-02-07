Банки раскрыли объем выплаченного клиентам кэшбэка за 2024 год

Общий объем выплаченного банками кэшбэка в прошлом году вырос в 1,5 раза относительно предыдущего года и составил в рублевом эквиваленте (с учетом того, что некоторые платят бонусами) порядка 300 млрд руб. Суммами поделились представители Сбербанка, Промсвязьбанка (ПСБ), Совкомбанка и Т-банка. В 2023 г. крупные банки начислили своим клиентам около 200 млрд руб., но тогда ПСБ не предоставил свои данные, зато ими поделился ВТБ.