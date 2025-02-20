Банки продолжают снижать ставки по вкладам

Сбербанк, Т-банк, Альфа-банк и Московский кредитный банк (МКБ) на этой неделе объявили о снижении ставок по рублевым вкладам, после того как Банк России сохранил ключевую на уровне 21% 14 февраля. В Т-банке, Альфа-банке и МКБ новые условия уже начали действовать, следует из информации на сайте компаний. В Сбербанке условия изменятся с 22 февраля, сообщил его представитель 19-го числа.