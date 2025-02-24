ПСБ предложил вводить штрафы для недобросовестных вендоров банковских решений

Но представители Совкомбанка и банка Дом.РФ придерживаются другого мнения. В рамках реализации проектов по ЗО КИИ для вендоров уже предусмотрены довольно серьезные требования и меры ответственности, говорит зампредседателя правления банка Дом.РФ Николай Козак. В частности, для оказания услуг и выполнения работ на значимых объектах критической инфраструктуры могут привлекаться только поставщики, имеющие необходимые лицензии и сертификаты соответствия регуляторов, приводит он пример. ЦБ и другие ведомства, ответственные за импортозамещение, выстроили плотное рабочее взаимодействие с вендорами для выполнения необходимых действий в срок, отмечает заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис. Поэтому у вендоров уже есть ответственность за те дорожные карты, которые они обсуждают с ведомствами, уверен он. К тому же, вопросы привлечения поставщиков к ответственности могут регулироваться в рамках договорных отношений, добавляет Козак. За нарушение условий соглашения, ненадлежащее исполнение обязательств поставщик может быть привлечен к ответственности в виде возмещения убытков, взыскания неустойки и др., поясняет банкир.