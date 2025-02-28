Приставы назвали самые частые нарушения при взыскании долгов

По закону профессиональные взыскатели не имеют права звонить, писать или связываться иными способами с родственниками, друзьями и знакомыми должника, если нет его согласия на это. Также закон запрещает применять психологическое насилие (шантаж, угрозы, хамский тон и т. п.), уничтожать или повреждать имущество должника ­(например, писать на его двери «должник» и т. д.) либо угрожать это сделать. Он же устанавливает определенную частоту взаимодействий: коллекторам запрещено звонить должнику чаще одного раза в сутки, более двух раз в неделю и более восьми раз в месяц. Личные встречи не могут быть чаще раза в неделю.