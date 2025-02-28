Приставы назвали самые частые нарушения при взыскании долгов

Приставы назвали самые частые нарушения при взыскании долговСреди них – психологические угрозы и раскрытие личных данных третьим лицам
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) назвала самые распространенные нарушения кредиторов при взыскании долгов: психологические угрозы, звонки с личных телефонов, раскрытие персональных данных третьим лицам и др., рассказала директор департамента ФССП Анастасия Мурашкина на мероприятии Ассоциации банков России. Всего в рамках надзорных действий по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко в конце 2024 г. приставы выявили 60 000 нарушений в 33 организациях и филиалах обособленных подразделений.
В число проверяемых вошли восемь крупных банков, 15 микрофинансовых организаций и 10 коллекторских агентств. Ранее директор ФССП и главный судебный пристав России Дмитрий Аристов говорил, что среди банков внеплановые проверки прошли в Сбербанке, Совкомбанке, Альфа-банке, «Почта банке» и «Русском стандарте». В МФО проверки затронули тех, кто имеет сеть подразделений по всей стране, – «Займер», «Лайм-займ», «Умные наличные» и т. д. Среди коллекторских организаций Аристов называл ПКБ, «Эверест», «М.Б.А. финансы», «Феникс».
С 1 февраля 2024 г. контрольно-надзорные полномочия ФССП стали распространяться на деятельность банков и МФО в части осуществления ими деятельности по возврату просроченной задолженности граждан. До того момента приставы регулировали только деятельность коллекторов. Среди прочего на банки и МФО распространились требования, связанные с необходимостью иметь специальное оборудование и программное обеспечение (ПО) для записи и хранения информации о фактах взаимодействия с гражданами в ходе возврата просроченной задолженности.
Результаты проверок ФССП «существенно удивили», поделилась Мурашкина: приставы не ожидали увидеть итоговую цифру нарушений в количестве почти 60 000. «Это очень много. Это прямо вал нарушений», – отметила Мурашкина. На каждый факт нарушения приставы применяли меры реагирования, заверила она.
Мурашкина добавила, что нарушений могло быть больше, но некоторые банки удаляли информацию о работе с должниками с телефонов либо отказывались давать доступ к компьютерам сотрудников.
Среди систематических нарушений, которые допускали практически все кредиторы, ФССП назвала взаимодействие с третьими лицами без согласия должника, оказание психологического давления, использование личных телефонных аппаратов при взаимодействии с гражданами, разглашение третьим лицам персональных данных должника и нарушение частоты взаимодействия.
Наряду с этим ФССП выявила многочисленные нарушения требований законодательства об осуществлении записи разговоров. Эти нарушения были выявлены главным образом в деятельности банков, отметила Мурашкина. При проверке ПО было выявлено, что оно не соответствует требованиям в части возможности прослушивания записи телефонных переговоров, личных встреч и голосовых сообщений, заключила она.
По закону профессиональные взыскатели не имеют права звонить, писать или связываться иными способами с родственниками, друзьями и знакомыми должника, если нет его согласия на это. Также закон запрещает применять психологическое насилие (шантаж, угрозы, хамский тон и т. п.), уничтожать или повреждать имущество должника (например, писать на его двери «должник» и т. д.) либо угрожать это сделать. Он же устанавливает определенную частоту взаимодействий: коллекторам запрещено звонить должнику чаще одного раза в сутки, более двух раз в неделю и более восьми раз в месяц. Личные встречи не могут быть чаще раза в неделю.
Одновременно с этим второй год подряд ФССП фиксирует тенденцию по снижению количества жалоб граждан на действия кредиторов в сфере возврата просроченной задолженности: до чуть более 30 000 в 2024 г. с около 39 000 в 2022 г. В службе надеются, что меньшее количество обращений стало поступать в связи с определенной стабилизацией ситуации на рынке возврата просроченной задолженности и с повышением уровня добросовестности контролируемых лиц в их общем числе. Но, тем не менее, на банки стандартно поступает в год порядка 30% жалоб, и эта доля не меняется на протяжении последних пяти лет.