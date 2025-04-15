ЦБ описал недобросовестные практики банков при информировании о вкладах

ЦБ описал недобросовестные практики банков при информировании о вкладахВместе с ФАС он разработал рекомендации по корректному раскрытию информации
Банк России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработали для банков рекомендации, как следует раскрывать потребителям информацию о ставках по вкладам. Банкам не стоит акцентировать внимание на более привлекательных ставках и автоматически проставлять отметки за потребителя, говорится в информационном письме ЦБ и ФАС.
Что не понравилось регуляторам
ЦБ и ФАС обратили внимание на несколько наиболее часто встречающихся практик.
Банки используют для привлечения внимания людей такие показатели, как «доходность» или «эффективная ставка» без пояснения, что значат эти термины. Они могут ввести человека в заблуждение, особенно если нахождение информации о размере процентной ставки затруднено и требует поисков, говорится в письме.
Некоторые банки размещают важную информацию для принятия решения вне рамок единого визуального поля, и пользователь должен совершить дополнительные действия: прокручивать страницу, нажимать на символы для появления сведений.
Другая недобросовестная практика – акцентирование внимания потребителя на максимальной ставке по вкладу, в том числе когда она меняется в зависимости от срока депозита, без демонстрации при этом условий, которые нужно соблюдать для получения такого процента.
Нередко банки используют автоматически проставленные отметки, когда клиент пытается рассчитать доход по вкладу в специальном калькуляторе. Например, уже предварительно могут быть проставлены галочки, что клиент получает зарплату или пенсию в этом банке, открывает вклад в нем впервые (новые деньги) и не собирается снимать деньги.
Использование графических приемов и акцентирование внимания на более привлекательных для потребителя показателях (например, на доходности) также могут ввести человека в заблуждение относительно условий вклада. К таким приемам регуляторы относят явные различия в фоне, цвете, размере шрифта и т. д.
Как избежать нарушений
Банк России и ФАС рекомендуют банкам, которые указывают максимально возможную ставку по вкладу, рядом перечислить, на каких условиях клиент получит обещанную доходность. Также стоит обозначить минимальную гарантированную ставку, не выделяя при этом предельное значение графически.
Вдобавок регуляторы предлагают отказаться от практики автоматического проставления отметок за человека, когда он хочет рассчитать, на какой доход он может рассчитывать по вкладу.
Если банк использует одинаковое название для нескольких видов вкладов, то минимальная гарантированная ставка должна быть рассчитана для каждого из них в отдельности.
Среди прочего ЦБ и ФАС рекомендуют банкам провести необходимую работу со своими партнерами, чтобы раскрытие информации о вкладах в дистанционных каналах соответствовало рекомендациям регуляторов. По их мнению, соблюдение этих рекомендаций будет способствовать соблюдению прав и интересов граждан и формированию благоприятной среды.