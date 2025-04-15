Газета
Телеграм
/ Финансы

ЦБ описал недобросовестные практики банков при информировании о вкладах

Вместе с ФАС он разработал рекомендации по корректному раскрытию информации
Мария Викулова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработали для банков рекомендации, как следует раскрывать потребителям информацию о ставках по вкладам. Банкам не стоит акцентировать внимание на более привлекательных ставках и автоматически проставлять отметки за потребителя, говорится в информационном письме ЦБ и ФАС.

Что не понравилось регуляторам

ЦБ и ФАС обратили внимание на несколько наиболее часто встречающихся практик.

Банки используют для привлечения внимания людей такие показатели, как «доходность» или «эффективная ставка» без пояснения, что значат эти термины. Они могут ввести человека в заблуждение, особенно если нахождение информации о размере процентной ставки затруднено и требует поисков, говорится в письме.

Некоторые банки размещают важную информацию для принятия решения вне рамок единого визуального поля, и пользователь должен совершить дополнительные действия: прокручивать страницу, нажимать на символы для появления сведений.

Другая недобросовестная практика – акцентирование внимания потребителя на максимальной ставке по вкладу, в том числе когда она меняется в зависимости от срока депозита, без демонстрации при этом условий, которые нужно соблюдать для получения такого процента.

Нередко банки используют автоматически проставленные отметки, когда клиент пытается рассчитать доход по вкладу в специальном калькуляторе. Например, уже предварительно могут быть проставлены галочки, что клиент получает зарплату или пенсию в этом банке, открывает вклад в нем впервые (новые деньги) и не собирается снимать деньги.

Использование графических приемов и акцентирование внимания на более привлекательных для потребителя показателях (например, на доходности) также могут ввести человека в заблуждение относительно условий вклада. К таким приемам регуляторы относят явные различия в фоне, цвете, размере шрифта и т. д.

Как избежать нарушений

Банк России и ФАС рекомендуют банкам, которые указывают максимально возможную ставку по вкладу, рядом перечислить, на каких условиях клиент получит обещанную доходность. Также стоит обозначить минимальную гарантированную ставку, не выделяя при этом предельное значение графически.

Вдобавок регуляторы предлагают отказаться от практики автоматического проставления отметок за человека, когда он хочет рассчитать, на какой доход он может рассчитывать по вкладу.

Если банк использует одинаковое название для нескольких видов вкладов, то минимальная гарантированная ставка должна быть рассчитана для каждого из них в отдельности.

Среди прочего ЦБ и ФАС рекомендуют банкам провести необходимую работу со своими партнерами, чтобы раскрытие информации о вкладах в дистанционных каналах соответствовало рекомендациям регуляторов. По их мнению, соблюдение этих рекомендаций будет способствовать соблюдению прав и интересов граждан и формированию благоприятной среды.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных