ЦБ описал недобросовестные практики банков при информировании о вкладах

Банки используют для привлечения внимания людей такие показатели, как «доходность» или «эффективная ставка» без пояснения, что значат эти термины. Они могут ввести человека в заблуждение, особенно если нахождение информации о размере процентной ставки затруднено и требует поисков, говорится в письме.