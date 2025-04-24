В ВТБ рассказали об отсутствии заработка по льготной ипотеке даже с комиссиями

Владимир Путин 15 апреля заявил, что дополнительные комиссии в размере 5–10% недопустимы и «необходимо навести порядок», потому что государство и так субсидирует банкам выдачу льготных ссуд. В тот же день председатель ЦБ Эльвира Набиуллина выступила за полную отмену таких комиссий. По ее словам, у крупных банков размер комиссий сейчас составляет 5–6%: их уровень немного снизился после того, как в феврале 2025 г. Минфин повысил возмещение банкам выпадающих доходов при выдаче льготных кредитов. По семейной, дальневосточной и арктической ипотеке на жилье в многоквартирных домах он теперь составляет 3 п. п., на ИЖС – 3,5 п. п. Этот уровень возмещения будет действовать в отношении кредитов, выданных до 6 августа 2025 г.