Итальянский UniCredit находится под давлением ЕЦБ из-за продолжения работы в России. Весной 2024 г. ЕЦБ направил ему предписание с требованием ускорить сокращение бизнеса в России, в частности, ввести запрет на новые вклады и ограничения на проведение платежей. UniCredit с этим не согласился и в июне 2024 г. оспорил предписание в суде ЕС. В январе «Юникредит» остановил исходящие переводы в евро для розничных клиентов из-за ограничений банка-корреспондента, входящие переводы банк тогда принимал, писали «Ведомости». UniCredit с 2022 г. пытается найти покупателей на свой российский бизнес, но в феврале 2024 г. глава группы Андреа Орчел говорил, что подходящего покупателя пока найти не удалось.