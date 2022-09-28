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«Юникредит» остановит исходящие переводы в долларах для физлиц после 6 июня

Это связано с ограничениями на стороне итальянской материнской структуры
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Российский «Юникредит» после 6 июня прекратит проводить исходящие переводы в долларах США для физических лиц из-за ограничений на стороне иностранного банка-корреспондента, сообщил «Ведомостям» оператор горячей линии банка. «По независящим от банка причинам с 26 мая все исходящие платежи в долларах будут осуществляться через итальянский UniCredit. После 6 июня исходящие переводы в долларах станут недоступны. Рекомендуем иметь альтернативные варианты для переводов», – сказал оператор.

С 26 мая у «Юникредита» меняется банк-корреспондент для исходящих платежей в американской валюте – им станет его итальянская материнская структура UniCredit S.p.A., следует из сообщения банка клиентам, с которым ознакомились «Ведомости». Какой банк раньше был корреспондентом «Юникредита» по платежам в долларах, на горячей линии сообщить затруднились. Данные изменения не распространяются на входящие платежи в долларах – банком-корреспондентом по ним остается американский JPMorgan Chase, следует из сообщения клиентам.

«Ведомости» направили запрос в «Юникредит».

Бывший банк-корреспондент «Юникредита» по долларовым платежам – JPMorgan Chase – мог отказаться от их обслуживания из-за давления со стороны регуляторов, рассуждает независимый юрист Наталия Поправко. Также решение «Юникредита» остановить исходящие платежи в американской валюте может быть связано с политикой итальянской группы, не исключила она. «Юникредит» популярен среди малого бизнеса и зарплатных клиентов, а вот на рынке валютных переводов физлиц ключевым игроком не был – основные потоки идут через Сбербанк, Т-банк, Альфа-банк, заметила Поправко.

Итальянский UniCredit находится под давлением ЕЦБ из-за продолжения работы в России. Весной 2024 г. ЕЦБ направил ему предписание с требованием ускорить сокращение бизнеса в России, в частности, ввести запрет на новые вклады и ограничения на проведение платежей. UniCredit с этим не согласился и в июне 2024 г. оспорил предписание в суде ЕС. В январе «Юникредит» остановил исходящие переводы в евро для розничных клиентов из-за ограничений банка-корреспондента, входящие переводы банк тогда принимал, писали «Ведомости». UniCredit с 2022 г. пытается найти покупателей на свой российский бизнес, но в феврале 2024 г. глава группы Андреа Орчел говорил, что подходящего покупателя пока найти не удалось.

С середины января крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo перестал принимать платежи в евро из российских банков, за исключением собственной «дочки» в России – «Интезы», писали «Ведомости». С 15 января 2025 г. Intesa Sanpaolo изменил условия обслуживания корреспондентского счета своего российского дочернего банка: платежи в евро будут ограничены коммерческими платежами по счетам в самом Intesa Sanpaolo, в его «дочках», а также в банках, расположенных на территории Италии.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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