Доля повторных клиентов у МФО превышает 70% последние три года

Доля повторных клиентов у МФО превышает 70% последние три годаЭто происходит из-за ужесточения регулирования в сегменте и предстоящей трансформации рынка
Доля повторных клиентов в выдачах микрофинансовых организаций (МФО) по итогам I квартала 2025 г. составила 73% – этот показатель не опускается ниже 70% с 2022 г., а в прошлом году превышал 75%. Это следует из данных СРО «Мир», с которыми ознакомились «Ведомости».
Повторные клиенты в портфелях МФО преобладают уже давно, отмечает представитель СРО «Мир», но если в 2020-х гг. их доля была 50 на 50 с новыми клиентами, то сейчас компании делают упор на удержание «повторников», в качестве которых они уверены, более того, это люди, знающие продукт и его специфику.
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