Доля повторных клиентов у МФО превышает 70% последние три года

Повторные клиенты в портфелях МФО преобладают уже давно, отмечает представитель СРО «Мир», но если в 2020-х гг. их доля была 50 на 50 с новыми клиентами, то сейчас компании делают упор на удержание «повторников», в качестве которых они уверены, более того, это люди, знающие продукт и его специфику.