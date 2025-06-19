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Доля повторных клиентов у МФО превышает 70% последние три года

Это происходит из-за ужесточения регулирования в сегменте и предстоящей трансформации рынка
Наталья Заруцкая
Клиентов, которые не в первый раз обращаются за микрокредитом, в МФО считают надежными
Клиентов, которые не в первый раз обращаются за микрокредитом, в МФО считают надежными / Евгений Разумный / Ведомости

Доля повторных клиентов в выдачах микрофинансовых организаций (МФО) по итогам I квартала 2025 г. составила 73% – этот показатель не опускается ниже 70% с 2022 г., а в прошлом году превышал 75%. Это следует из данных СРО «Мир», с которыми ознакомились «Ведомости».

Повторные клиенты в портфелях МФО преобладают уже давно, отмечает представитель СРО «Мир», но если в 2020-х гг. их доля была 50 на 50 с новыми клиентами, то сейчас компании делают упор на удержание «повторников», в качестве которых они уверены, более того, это люди, знающие продукт и его специфику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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