Коллекторы купили рекордный за последние три года объем долгов МФО

Одной из причин рекордных продаж стало снижение цены на просрочку МФО, поясняет коммерческий директор ID Collect Татьяна Волегова. По итогам I квартала 2025 г. средневзвешенная цена составляла 16,38% (от суммы основного долга), что ниже показателей за 2024 г. и за I квартал 2024 г. – 17,16 и 18,95% соответственно. В свою очередь, на коррекцию стоимости лотов на торгах повлиял тренд на улучшение качества портфелей, отмечает Волегова. Один из основных критериев оценки портфелей – DPD (Days Past Due – средний срок просрочки платежа в днях). В течение длительного времени на рынке цессии (переуступка прав требования третьему лицу) наблюдается очевидный тренд на омоложение портфелей, поясняет она. По итогам I квартала и в мае – апреле, согласно данным ID Collect, этот показатель составлял около 220 дней, что на 20% меньше такого же показателя за весь прошлый год.