Коллекторы купили рекордный за последние три года объем долгов МФО

Коллекторы купили рекордный за последние три года объем долгов МФОСказались снижение цен и омоложение выставленных на продажу портфелей
Коллекторы по итогам пяти месяцев 2025 г. купили рекордный за последние три года объем просроченных долгов микрофинансовых организаций (МФО): размер закрытых сделок в январе – мае составил 38,4 млрд руб., это на 19% выше значения того же периода в 2024 г. и на 73% – в 2023 г., говорится в аналитическом материале сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect (есть у «Ведомостей»). Статистика основана на данных всех электронных торговых площадок и прямых сделках, уточняется в документе.
Одной из причин рекордных продаж стало снижение цены на просрочку МФО, поясняет коммерческий директор ID Collect Татьяна Волегова. По итогам I квартала 2025 г. средневзвешенная цена составляла 16,38% (от суммы основного долга), что ниже показателей за 2024 г. и за I квартал 2024 г. – 17,16 и 18,95% соответственно. В свою очередь, на коррекцию стоимости лотов на торгах повлиял тренд на улучшение качества портфелей, отмечает Волегова. Один из основных критериев оценки портфелей – DPD (Days Past Due – средний срок просрочки платежа в днях). В течение длительного времени на рынке цессии (переуступка прав требования третьему лицу) наблюдается очевидный тренд на омоложение портфелей, поясняет она. По итогам I квартала и в мае – апреле, согласно данным ID Collect, этот показатель составлял около 220 дней, что на 20% меньше такого же показателя за весь прошлый год.