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Коллекторы купили рекордный за последние три года объем долгов МФО

Сказались снижение цен и омоложение выставленных на продажу портфелей
Наталья Заруцкая
На рекордные продажи просроченных долгов микрофинансовых организаций повлиял тренд на улучшение качества портфелей
На рекордные продажи просроченных долгов микрофинансовых организаций повлиял тренд на улучшение качества портфелей / Евгений Разумный / Ведомости

Коллекторы по итогам пяти месяцев 2025 г. купили рекордный за последние три года объем просроченных долгов микрофинансовых организаций (МФО): размер закрытых сделок в январе – мае составил 38,4 млрд руб., это на 19% выше значения того же периода в 2024 г. и на 73% – в 2023 г., говорится в аналитическом материале сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect (есть у «Ведомостей»). Статистика основана на данных всех электронных торговых площадок и прямых сделках, уточняется в документе.

Одной из причин рекордных продаж стало снижение цены на просрочку МФО, поясняет коммерческий директор ID Collect Татьяна Волегова. По итогам I квартала 2025 г. средневзвешенная цена составляла 16,38% (от суммы основного долга), что ниже показателей за 2024 г. и за I квартал 2024 г. – 17,16 и 18,95% соответственно. В свою очередь, на коррекцию стоимости лотов на торгах повлиял тренд на улучшение качества портфелей, отмечает Волегова. Один из основных критериев оценки портфелей – DPD (Days Past Due – средний срок просрочки платежа в днях). В течение длительного времени на рынке цессии (переуступка прав требования третьему лицу) наблюдается очевидный тренд на омоложение портфелей, поясняет она. По итогам I квартала и в мае – апреле, согласно данным ID Collect, этот показатель составлял около 220 дней, что на 20% меньше такого же показателя за весь прошлый год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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