Доля просроченных гражданами кредитов в ВТБ подошла к уровням кризисных лет

В истории ВТБ пик просрочки у физических лиц приходится на рубеж с 2014 по 2016 г. – тогда коэффициент проблемных кредитов достигал 8-10%. Но, как напомнил Пьянов, в то время была волатильность валютных курсов, а из-за нее возникли проблемы у валютных ипотечников. «Поэтому мы до этого уровня пока не дошли», – отметил банкир. Но он добавил, что NPL «легко может достигать» 6-7% на рубеже 2025-2026 гг. при сохранении текущих тенденций.