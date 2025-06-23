В ВТБ сравнили уровень реструктуризаций бизнеса с «детскими штанишками»

Реализация кредитных рисков происходит обычно из-за сочетания двух факторов, говорит Пьянов. Это компания-экспортер, на которую давит крепкий рубль и неопределенность относительно конечных цен на ее продукцию – из-за волатильности или санкционных ограничений. И одновременно с этим работает второй фактор – кредиты по плавающей ставке, отмечает Пьянов. По его словам, это двойной удар – через крепкий рубль с уменьшением рублевой выручки и через ключевую ставку, которая при снижении на 1 п. п. до 20% все еще высокая. «Я очень хочу надеяться, что после июня, когда ЦБ снизил ставку, мы перешли в цикл ее снижения, хотя пока сигналы денежно-кредитной политики не дают нам в этом убеждении закрепиться», – резюмировал банкир.