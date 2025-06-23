В ВТБ сравнили уровень реструктуризаций бизнеса с «детскими штанишками»Несмотря на сложности с обслуживанием долга в ряде отраслей ситуация далека от 2008 года
Число реструктуризаций кредитов корпоративным заемщикам в ВТБ растет, но находится «в детских штанишках» по сравнению с событиями 2008 г., рассказал «Ведомостям» в кулуарах ПМЭФа первый зампред Дмитрий Пьянов. О дефолтах речи не идет, отметил он. Абсолютных значений Пьянов не привел.
В части соблюдения условий кредитования по разным отраслям и даже компаниям внутри отраслей наблюдается очень серьезная дифференцированность, говорит Пьянов. «Например, у нас первый NPL (просроченный кредит. – «Ведомости») в угольной отрасли. Вторая отрасль, которая тоже «чихает», – коммерческая недвижимость. А вот в сельском хозяйстве, например, все идет хорошо», – отметил банкир.
Реализация кредитных рисков происходит обычно из-за сочетания двух факторов, говорит Пьянов. Это компания-экспортер, на которую давит крепкий рубль и неопределенность относительно конечных цен на ее продукцию – из-за волатильности или санкционных ограничений. И одновременно с этим работает второй фактор – кредиты по плавающей ставке, отмечает Пьянов. По его словам, это двойной удар – через крепкий рубль с уменьшением рублевой выручки и через ключевую ставку, которая при снижении на 1 п. п. до 20% все еще высокая. «Я очень хочу надеяться, что после июня, когда ЦБ снизил ставку, мы перешли в цикл ее снижения, хотя пока сигналы денежно-кредитной политики не дают нам в этом убеждении закрепиться», – резюмировал банкир.
Предправления ВТБ Андрей Костин в разговоре с журналистами сообщил, что доля реструктуризированных кредитов в банке небольшая. Общий корпоративный портфель ВТБ за январь – апрель достиг 16,2 трлн руб., увеличившись на 1,5% за четыре месяца. Костин напомнил, что ЦБ временно предоставил банкам возможность реструктуризировать кредиты без создания дополнительных резервов. «Это решение, которое ЦБ должен был принять, чтобы банковский сектор не угробить, – рестракты без формирования дополнительных резервов», – сказал он.
Глава ВТБ добавил, что многие компании работают и заимствуют сейчас только на погашение долгов: это нехорошая ситуация. «Я считаю, что неэффективные предприятия нужно банкротить, а там, где действительно какие-то есть циклические проблемы и предприятия эффективные, надо помогать», – сказал Костин.
В последнем обзоре финансовой стабильности Банк России отметил ухудшение финансового состояния крупнейших компаний – ЦБ оценил МСФО 78 заемщиков за 2024 г. На фоне роста себестоимости, снижения рентабельности продаж и повышения расходов на обслуживание долга агрегированный показатель «чистый долг / EBITDA» (отражает, за сколько лет компания может расплатиться с долгами) по крупнейшим компаниям увеличился за 2024 г. на 0,1 год к году и составил 1,6. За последние 10 лет это значение было выше только во время пандемии в 2020 г. Во всех отраслях наблюдается снижение коэффициента покрытия процентов операционной прибылью, отмечал ЦБ. Для оценки долговой нагрузки ЦБ смотрит мультипликатор ICR (Interest Coverage Ratio) – отношение EBITDA к уплате процентов по кредитам.
Около трети долга крупнейших компаний приходится на организации, чья долговая нагрузка некритична, но находится на повышенном уровне (1 < ICR < 3). Но бóльшая часть этих организаций не испытывают сложностей в обслуживании долга, пишет ЦБ. Трудности с обслуживанием долга (ICR < 1) наблюдаются у отдельных крупных корпоративных заемщиков из отраслей горной добычи, торговли, машиностроения и легкой промышленности, отметил Банк России. Вместе с тем совокупный долг таких компаний не превышает 4% от долга корпоративного сектора. Тем не менее, обратил внимание регулятор, отдельные банкротства закредитованных организаций все же возможны.
По данным Банка России, на начало 2024 г. остаток реструктурированной с февраля 2022 г. задолженности крупных компаний составлял 11,1 трлн руб., или 18,1% совокупного портфеля (кроме субъектов МСП). К марту 2025 г. эта цифра выросла на 4 трлн руб. и достигла 15,1 трлн руб. или 20,3% от портфеля (+2 п. п.).
В последнее время у крупного бизнеса наблюдается значительный рост спроса на квазивалютное кредитование, который объясняется высокой разницей в стоимости привлечения финансирования в рублях и в валюте, рассказал «Ведомостям» руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин. Один из наиболее популярных инструментов – валютно-процентный своп, позволяющий «перевернуть» рублевые обязательства в валютные.
Во время финансового кризиса 2008 г. при росте кредитов, депозитов и прочих размещенных средств на 39,5% весь объем неплатежей увеличился тогда на 129,2% до 422 млрд руб. (2,1% от всего портфеля), говорилось в отчете Банка России. Быстрее всего росли неплатежи именно по кредитам компаниям: за 2008 г. просрочка выросла в 3,1 раза с 0,9 до 2,1% (262 млрд руб.), а уже в 2009 г. она взлетела до 6,1%.
На долговом рынке в 2008 г. была волна дефолтов – неспособными исполнить свои долговые обязательства оказались 90 эмитентов с общим объемом облигаций на 177 млрд руб., писал «Коммерсантъ» со ссылкой на Cbonds, это 8,5% от всего объема долгового рынка, который тогда составлял 2,1 трлн руб. На апрель 2025 г. рынок корпоративного долга превышал 31,4 трлн руб. В 2008 г. было объявлено 29 дефолтов общим объемом в 81,8 млрд руб. В 2024 г. дефолтов было 10 (уровни 2018–2023 гг.), в среднем объем неисполненных обязательств составлял 2,9 млрд руб. – это почти втрое больше показателя 2023 г., отмечал ранее ЦБ. Но доля общего показателя в суммарном объеме рынка корпоративных облигаций по непогашенному номиналу не превышала 0,06%.
Но и экономика России в 2008–2009 гг. была в другом состоянии. Следствием развития негативных тенденций стало сокращение доходов, повлекшее за собой снижение внутреннего спроса и уменьшение объемов производства в ключевых отраслях экономики. Ускорился рост безработицы, произошла девальвация рубля, а в 2009 г. российский ВВП рухнул на 7,9%.
Финансовый кризис тогда привел к тому, что помощь потребовалась и самому банковскому сектору – крупнейшим банкам за счет государства предоставлялись субординированные кредиты для укрепления капитальной базы, появился новый инструмент предоставления ликвидности – беззалоговые кредиты Банка России, значительные средства размещали в банках федеральный бюджет и государственные корпорации. В 2024 г. российские банки заработали рекордные 3,8 трлн руб., а в этом году, как ожидает ЦБ, их чистая прибыль составит 3–3,5 трлн руб.