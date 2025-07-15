Банки продолжают снижать ставки по вкладам

Банки продолжают активно снижать ставки по вкладам после последнего заседания ЦБ 6 июня, на котором ключевая ставка опустилась до 20% с 21%. С тех пор больше всего снизилась доходность годовых вкладов – средняя ставка по ним в топ-20 банков упала на 2,27 п. п. до 16,24%, следует из данных индекса вкладов финансового маркетплейса «Финуслуги» на 14 июля. По депозитам на шесть месяцев доходность снизилась на 1,94 п. п., составив 17,25%, на три месяца – на 1,65 п. п. до 17,93%. Ставки упали во всех банках из топ-20, говорится в релизе.