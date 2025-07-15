Газета
Телеграм
Главная / Финансы /

Банки продолжают снижать ставки по вкладам

Сейчас средние доходности едва достигают 18%, но еще можно найти короткий депозит под 20% без спецусловий
Наталья Заруцкая
Банки стали активнее корректировать доходность по вкладам, ориентируясь на смягчение риторики ЦБ и ожидая очередное снижение ставки на ближайшем заседании
Банки стали активнее корректировать доходность по вкладам, ориентируясь на смягчение риторики ЦБ и ожидая очередное снижение ставки на ближайшем заседании / Евгений Разумный / Ведомости

Банки продолжают активно снижать ставки по вкладам после последнего заседания ЦБ 6 июня, на котором ключевая ставка опустилась до 20% с 21%. С тех пор больше всего снизилась доходность годовых вкладов – средняя ставка по ним в топ-20 банков упала на 2,27 п. п. до 16,24%, следует из данных индекса вкладов финансового маркетплейса «Финуслуги» на 14 июля. По депозитам на шесть месяцев доходность снизилась на 1,94 п. п., составив 17,25%, на три месяца – на 1,65 п. п. до 17,93%. Ставки упали во всех банках из топ-20, говорится в релизе.

Максимальная ставка в топ-20 банков по трехмесячным вкладам без спецусловий сейчас составляет 20%, по полугодовым вкладам – 19%, по годовым – 19,5%. Минимальные ставки составляют соответственно 15,74, 14,91 и 13,38%.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных