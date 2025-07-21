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Депутаты пересмотрели законопроект о рассрочке ко второму чтению

Лимит покупки подняли до 50 000 рублей, а срок вступления перенесли на 1 апреля 2026 года
Наталья Заруцкая
Лиана Липанова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Депутаты доработали ко второму чтению законопроект, регулирующий сервисы рассрочки, в том числе оплаты частями (BNPL – buy now, pay later) – лимит покупки товаров без передачи сведений в бюро кредитных историй (БКИ) поднят до 50 000 руб. с ранее прописанных 15 000 руб. Также сместился срок вступления в силу нового закона – на 1 апреля 2026 г. (ранее было 1 декабря 2025 г.).

Вместе с изменением даты вступления закона изменились и сроки, с которых вводятся ограничения на действие договоров рассрочки. Теперь максимальный срок рассрочки на шесть месяцев будет по договорам, заключенным с 1 апреля 2026 г. (было 1 декабря 2025 г.), а затем он сократится до четырех месяцев по договорам, заключенным с 1 апреля 2028 г. (было 1 декабря 2027 г.).

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