Депутаты пересмотрели законопроект о рассрочке ко второму чтению

Вместе с изменением даты вступления закона изменились и сроки, с которых вводятся ограничения на действие договоров рассрочки. Теперь максимальный срок рассрочки на шесть месяцев будет по договорам, заключенным с 1 апреля 2026 г. (было 1 декабря 2025 г.), а затем он сократится до четырех месяцев по договорам, заключенным с 1 апреля 2028 г. (было 1 декабря 2027 г.).