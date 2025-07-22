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Главная / Финансы /

РНПК впервые в истории обогнала классических страховщиков по прибыли

Свою роль сыграли монопольное положение компании вместе с возросшим интересом к перестрахованию и изменения в структуре прибыли
Екатерина Литова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В 2024 г. на страховом рынке резко изменилось положение лидеров по уровню чистой прибыли – на первое место впервые вышла перестраховочная компания (РНПК, «дочка» Банка России). Чистая прибыль нацперестраховщика взлетела до 59,2 млрд против всего 6 млрд руб. за 2023 г. – результат стал максимальным и для самой компании, и в истории российского страхового рынка, говорится в свежем обзоре рейтингового агентства НКР.

РНПК в 2023 г. была лишь на 13-м месте рэнкинга НКР. Ранее лидерство удерживали страховщики, ориентированные на розничные продажи и накопительное страхование, – «Сбербанк страхование жизни», «Согаз», «Т-страхование», «Ингосстрах», «РЕСО-гарантия».

Смена лидеров

Успех РНПК обусловлен рядом факторов, пишет автор обзора, управляющий директор группы рейтингов страховых компаний НКР Евгений Шарапов. Во-первых, в условиях высокой волатильности и геополитической нестабильности именно перестрахование стало ключевым инструментом управления крупными рисками. Во-вторых, отмечает он, компания заняла уникальную рыночную позицию как основной игрок в национальном перестраховочном сегменте, получив возможность аккумулировать значительные объемы премий – 104,2 млрд руб., рост на 14% год к году, говорится в отчетности РНПК. Вдобавок в 2023 г. у компании был отрицательный результат от страховой деятельности (9,7 млрд руб.), следует из отчетности по ОСБУ: расходы превысили доходы из-за крупных убытков. В 2024 г. чистые доходы от страховой деятельности составили 44,5 млрд руб. Наконец, пишет НКР, рост инвестиционного дохода (28,6 млрд руб., в 1,6 раза г/г), как и в случае с крупными страховщиками, усилил финансовый результат РНПК.

Второе место по уровню прибыли заняла «РЕСО-гарантия», также с лучшим результатом в своей истории – 44,8 млрд руб., это более чем в 4 раза превышает уровень 2023 г., указано в НКР и отчетности компании. Согласно финансовой отчетности, в 2024 г. доходы от инвестиционной деятельности у РЕСО взлетели до 44 млрд против 2,2 млрд руб. годом ранее. В то же время от страховой деятельности заработок даже немного сократился – на 11,25% до 23,4 млрд руб. Компания активно работает в сегментах и розничного, и корпоративного страхования, имеет широкую агентскую сеть и придерживается высоких стандартов управления рисками, пишет Шарапов.

На третьем месте по чистой прибыли – «Сбербанк страхование жизни» (37,9 млрд руб.), которая год назад была лидером рейтинга (58,9 млрд руб.). Процентные доходы страховщика от инвестиционной деятельности были положительными (106,7 млрд руб., рост в 2,1 раза), а итоговый результат от этой части прибыли вырос год к году на 28,4% до 70,6 млрд руб., следует из бухгалтерской отчетности. К снижению прибыли привели в том числе отрицательные результаты страховой деятельности (19,6 млрд руб., год назад они были положительными) и убыток от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости (возрос до 49,42 млрд с 6,3 млрд руб.).

Перелом тренда

Совокупная чистая прибыль страхового сектора в 2024 г. достигла 463 млрд руб., что на 53% выше результата предыдущего года, пишет Шарапов из НКР. Прошлогодний рост прибыли стал самым заметным за десятилетие, а за последние два года повышение составило более 160%.

Структура прибыли страховщиков существенно изменилась в 2024 г. Теперь на долю инвестиционного дохода пришлась бо́льшая часть финансового результата – в прошлом году заработок зависел не столько от продажи полисов, сколько от эффективности управления активами. Инвестиционные доходы страховщиков выросли за 2024 г. на 44% до 502 млрд руб., тогда как от страховой деятельности – на скромные 1,3% до 229 млрд руб.

На фоне высоких процентных ставок многие страховщики пересмотрели стратегии управления активами, сделав упор на инструменты с фиксированной доходностью, говорится в обзоре НКР: это дало ощутимую прибавку к финансовому результату и усилило дивидендный потенциал компаний. По итогам 2024 г. от всех активов сектора (6,33 трлн руб.) в облигациях размещено 35,1%, в банковских вкладах – 28%, еще 10,8% составляют права требования, уточнил «Ведомостям» Шарапов. На акции и, например, паи приходится лишь 2,8 и 0,5% активов.

Алексей Орлов / Ведомости

Сдержанный рост доходов от страховой деятельности подчеркивает, насколько важным для итогового результата стало именно инвестиционное плечо, пишет Шарапов. Подобная структура доходов актуализирует дискуссию о роли инвестиционной составляющей в финансовой модели страховщиков. В долгосрочной перспективе сдвиг в сторону инвестиционных доходов может быть как прямо положительным (он демонстрирует адаптацию к новым экономическим реалиям), так и рискованным – в случае снижения процентных ставок на рынке.

По итогам 2024 г. среднее значение рентабельности капитала (ROE) составило 31% – это самый высокий показатель для страховой отрасли за последние пять лет, в 2023 г. он был 24%, в 2022 г. – 17%. Резкий рост стал обусловлен увеличением чистой прибыли на 53% и капитала на 20% (до 1,65 трлн руб.), говорится в обзоре НКР: страховщики стали эффективнее использовать ресурсы и научились масштабировать доход при сохранении финансовой устойчивости.

Дивиденды страховщиков в 2024 г. выросли в 1,5 раза до 176 млрд руб., а коэффициент выплаты (payout ratio) стабилен второй год подряд – 38%. В топе по дивидендам преобладают компании, входящие в банковские экосистемы. На первом месте идет «Т-страхование» (41 млрд руб.), потеснившее лидера прошлогоднего рэнкинга – «Сбербанк страхование жизни» (30 млрд руб.).

Удержать темпы

Главный вызов для отрасли теперь в том, чтобы удержать набранный темп, говорится в обзоре. По оценкам НКР, прибыль страховщиков в 2025 г. превысит 600 млрд руб., что подразумевает замедление динамики темпов роста до 29,6%.

Весомый вклад в итоговые значения внесет фактор перехода с 1 января 2025 г. на новый стандарт МСФО 17, которая заменила МСФО 4. Согласно расчетам НКР, увеличение прибыли в таком случае может составить до 20%. Эта динамика – результат анализа бухгалтерской отчетности компаний с рейтингами НКР при сопоставлении прибыли компаний за первое полугодие 2024 г. по двум версиям стандарта – новой и старой.

В числе наиболее заметных изменений МСФО 17 – исчезновение привычного показателя «страховая премия». Его место заняла «выручка», рассчитываемая на основе актуарных моделей и представляющая собой ту часть премий, которая соответствует предоставленным в отчетном периоде страховым услугам. Теперь показатели будут более чувствительны к срокам действия договоров, к перерасчетам и к изменениям в оценках будущих обязательств, говорится в обзоре НКР. Все это требует от компаний не только технологической перестройки, но и изменения бизнес-культуры – финансовые директора и главные бухгалтеры должны не просто «пересчитать» отчеты, им придется объяснять изменения советам директоров, акционерам, регулирующим органам, считают в НКР.

Что изучало НКР

В рамках исследования НКР раскрывает данные из опубликованной отчетности 122 компаний по ОСБУ за 2024 г. По состоянию на 31 декабря в реестре страховщиков Банка России была 131 страховая организация. НКР доступна отчетность 127 компаний, из которых 122 страховщика раскрыли данные на своих сайтах. Отчетность девяти страховщиков (годом ранее только двух) НКР не удалось обнаружить в публичном доступе – это «Согаз», «Согаз-жизнь», «Газпром страхование», «Согаз-мед», НПК, КПСК, «Хатхор» (лицензия отозвана 10 июля 2025 г.) и «Новый Уренгой» (лицензия отозвана 30 января 2025 г.).

Одна из ключевых проблем переходного периода – сопоставимость данных: отчетность за 2024 г. подготовлена по старым правилам, за 2025 г. – уже по новым. В НКР предполагают, что разрыв между управленческой и публичной отчетностью может усилиться – особенно в том, что касается мотивации персонала и прогнозирования результатов.

По итогам 2025 г. страховые компании также покажут значительную прибыль, но ее совокупная величина будет меньше, чем по итогам 2024 г., считает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. В связи с ожиданиями по снижению «ключа» можно прогнозировать и некоторое сокращение инвестиционных доходов страховщиков, объясняет он. Также на снижение прибыли должно повлиять и происходящее в этом году замедление страхования жизни после рекордного роста прошлого года.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) не ожидает долгосрочного спада на страховом рынке, говорит его представитель: динамика премий в 2025 г. ожидается слабее, чем в 2024 г., но рынок сохранит устойчивость. Темп изменения страховых сборов будет зависеть от потребительской активности и ключевых макроэкономических факторов. Наиболее реалистичным выглядит сценарий с ростом объема премий в пределах 5–7%, считают в ВСС, – за 2024 г. сборы выросли на 62,8% до 3,7 трлн руб.

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