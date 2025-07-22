РНПК впервые в истории обогнала классических страховщиков по прибыли

Второе место по уровню прибыли заняла «РЕСО-гарантия», также с лучшим результатом в своей истории – 44,8 млрд руб., это более чем в 4 раза превышает уровень 2023 г., указано в НКР и отчетности компании. Согласно финансовой отчетности, в 2024 г. доходы от инвестиционной деятельности у РЕСО взлетели до 44 млрд против 2,2 млрд руб. годом ранее. В то же время от страховой деятельности заработок даже немного сократился – на 11,25% до 23,4 млрд руб. Компания активно работает в сегментах и розничного, и корпоративного страхования, имеет широкую агентскую сеть и придерживается высоких стандартов управления рисками, пишет Шарапов.