РНПК впервые в истории обогнала классических страховщиков по прибыли

РНПК впервые в истории обогнала классических страховщиков по прибылиСвою роль сыграли монопольное положение компании вместе с возросшим интересом к перестрахованию и изменения в структуре прибыли
В 2024 г. на страховом рынке резко изменилось положение лидеров по уровню чистой прибыли – на первое место впервые вышла перестраховочная компания (РНПК, «дочка» Банка России). Чистая прибыль нацперестраховщика взлетела до 59,2 млрд против всего 6 млрд руб. за 2023 г. – результат стал максимальным и для самой компании, и в истории российского страхового рынка, говорится в свежем обзоре рейтингового агентства НКР.
РНПК в 2023 г. была лишь на 13-м месте рэнкинга НКР. Ранее лидерство удерживали страховщики, ориентированные на розничные продажи и накопительное страхование, – «Сбербанк страхование жизни», «Согаз», «Т-страхование», «Ингосстрах», «РЕСО-гарантия».
Смена лидеров
Успех РНПК обусловлен рядом факторов, пишет автор обзора, управляющий директор группы рейтингов страховых компаний НКР Евгений Шарапов. Во-первых, в условиях высокой волатильности и геополитической нестабильности именно перестрахование стало ключевым инструментом управления крупными рисками. Во-вторых, отмечает он, компания заняла уникальную рыночную позицию как основной игрок в национальном перестраховочном сегменте, получив возможность аккумулировать значительные объемы премий – 104,2 млрд руб., рост на 14% год к году, говорится в отчетности РНПК. Вдобавок в 2023 г. у компании был отрицательный результат от страховой деятельности (9,7 млрд руб.), следует из отчетности по ОСБУ: расходы превысили доходы из-за крупных убытков. В 2024 г. чистые доходы от страховой деятельности составили 44,5 млрд руб. Наконец, пишет НКР, рост инвестиционного дохода (28,6 млрд руб., в 1,6 раза г/г), как и в случае с крупными страховщиками, усилил финансовый результат РНПК.
Второе место по уровню прибыли заняла «РЕСО-гарантия», также с лучшим результатом в своей истории – 44,8 млрд руб., это более чем в 4 раза превышает уровень 2023 г., указано в НКР и отчетности компании. Согласно финансовой отчетности, в 2024 г. доходы от инвестиционной деятельности у РЕСО взлетели до 44 млрд против 2,2 млрд руб. годом ранее. В то же время от страховой деятельности заработок даже немного сократился – на 11,25% до 23,4 млрд руб. Компания активно работает в сегментах и розничного, и корпоративного страхования, имеет широкую агентскую сеть и придерживается высоких стандартов управления рисками, пишет Шарапов.
На третьем месте по чистой прибыли – «Сбербанк страхование жизни» (37,9 млрд руб.), которая год назад была лидером рейтинга (58,9 млрд руб.). Процентные доходы страховщика от инвестиционной деятельности были положительными (106,7 млрд руб., рост в 2,1 раза), а итоговый результат от этой части прибыли вырос год к году на 28,4% до 70,6 млрд руб., следует из бухгалтерской отчетности. К снижению прибыли привели в том числе отрицательные результаты страховой деятельности (19,6 млрд руб., год назад они были положительными) и убыток от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости (возрос до 49,42 млрд с 6,3 млрд руб.).
Перелом тренда
Совокупная чистая прибыль страхового сектора в 2024 г. достигла 463 млрд руб., что на 53% выше результата предыдущего года, пишет Шарапов из НКР. Прошлогодний рост прибыли стал самым заметным за десятилетие, а за последние два года повышение составило более 160%.
Структура прибыли страховщиков существенно изменилась в 2024 г. Теперь на долю инвестиционного дохода пришлась бо́льшая часть финансового результата – в прошлом году заработок зависел не столько от продажи полисов, сколько от эффективности управления активами. Инвестиционные доходы страховщиков выросли за 2024 г. на 44% до 502 млрд руб., тогда как от страховой деятельности – на скромные 1,3% до 229 млрд руб.
На фоне высоких процентных ставок многие страховщики пересмотрели стратегии управления активами, сделав упор на инструменты с фиксированной доходностью, говорится в обзоре НКР: это дало ощутимую прибавку к финансовому результату и усилило дивидендный потенциал компаний. По итогам 2024 г. от всех активов сектора (6,33 трлн руб.) в облигациях размещено 35,1%, в банковских вкладах – 28%, еще 10,8% составляют права требования, уточнил «Ведомостям» Шарапов. На акции и, например, паи приходится лишь 2,8 и 0,5% активов.
Сдержанный рост доходов от страховой деятельности подчеркивает, насколько важным для итогового результата стало именно инвестиционное плечо, пишет Шарапов. Подобная структура доходов актуализирует дискуссию о роли инвестиционной составляющей в финансовой модели страховщиков. В долгосрочной перспективе сдвиг в сторону инвестиционных доходов может быть как прямо положительным (он демонстрирует адаптацию к новым экономическим реалиям), так и рискованным – в случае снижения процентных ставок на рынке.
По итогам 2024 г. среднее значение рентабельности капитала (ROE) составило 31% – это самый высокий показатель для страховой отрасли за последние пять лет, в 2023 г. он был 24%, в 2022 г. – 17%. Резкий рост стал обусловлен увеличением чистой прибыли на 53% и капитала на 20% (до 1,65 трлн руб.), говорится в обзоре НКР: страховщики стали эффективнее использовать ресурсы и научились масштабировать доход при сохранении финансовой устойчивости.
Дивиденды страховщиков в 2024 г. выросли в 1,5 раза до 176 млрд руб., а коэффициент выплаты (payout ratio) стабилен второй год подряд – 38%. В топе по дивидендам преобладают компании, входящие в банковские экосистемы. На первом месте идет «Т-страхование» (41 млрд руб.), потеснившее лидера прошлогоднего рэнкинга – «Сбербанк страхование жизни» (30 млрд руб.).
Удержать темпы
Главный вызов для отрасли теперь в том, чтобы удержать набранный темп, говорится в обзоре. По оценкам НКР, прибыль страховщиков в 2025 г. превысит 600 млрд руб., что подразумевает замедление динамики темпов роста до 29,6%.
Весомый вклад в итоговые значения внесет фактор перехода с 1 января 2025 г. на новый стандарт МСФО 17, которая заменила МСФО 4. Согласно расчетам НКР, увеличение прибыли в таком случае может составить до 20%. Эта динамика – результат анализа бухгалтерской отчетности компаний с рейтингами НКР при сопоставлении прибыли компаний за первое полугодие 2024 г. по двум версиям стандарта – новой и старой.
В числе наиболее заметных изменений МСФО 17 – исчезновение привычного показателя «страховая премия». Его место заняла «выручка», рассчитываемая на основе актуарных моделей и представляющая собой ту часть премий, которая соответствует предоставленным в отчетном периоде страховым услугам. Теперь показатели будут более чувствительны к срокам действия договоров, к перерасчетам и к изменениям в оценках будущих обязательств, говорится в обзоре НКР. Все это требует от компаний не только технологической перестройки, но и изменения бизнес-культуры – финансовые директора и главные бухгалтеры должны не просто «пересчитать» отчеты, им придется объяснять изменения советам директоров, акционерам, регулирующим органам, считают в НКР.
Что изучало НКР
Одна из ключевых проблем переходного периода – сопоставимость данных: отчетность за 2024 г. подготовлена по старым правилам, за 2025 г. – уже по новым. В НКР предполагают, что разрыв между управленческой и публичной отчетностью может усилиться – особенно в том, что касается мотивации персонала и прогнозирования результатов.
По итогам 2025 г. страховые компании также покажут значительную прибыль, но ее совокупная величина будет меньше, чем по итогам 2024 г., считает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. В связи с ожиданиями по снижению «ключа» можно прогнозировать и некоторое сокращение инвестиционных доходов страховщиков, объясняет он. Также на снижение прибыли должно повлиять и происходящее в этом году замедление страхования жизни после рекордного роста прошлого года.
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) не ожидает долгосрочного спада на страховом рынке, говорит его представитель: динамика премий в 2025 г. ожидается слабее, чем в 2024 г., но рынок сохранит устойчивость. Темп изменения страховых сборов будет зависеть от потребительской активности и ключевых макроэкономических факторов. Наиболее реалистичным выглядит сценарий с ростом объема премий в пределах 5–7%, считают в ВСС, – за 2024 г. сборы выросли на 62,8% до 3,7 трлн руб.