Коллекторы скупают у МФО все больше молодых долгов заемщиков

Коллекторы скупают у МФО все больше молодых долгов заемщиковДоля просрочки до 180 дней в первом полугодии впервые заняла половину рынка цессии
Доля молодой просрочки заемщиков, которую микрофинансовые организации (МФО) продали коллекторам, по итогам первого полугодия 2025 г. впервые превысила половину от общего объема закрытых сделок и достигла 54%. В деньгах показатель составил 26,68 млрд руб. Такие данные приводит сервис по возврату просроченной задолженности ID Collect, статистика которого основана на сведениях от всех электронных торговых площадок и прямых сделок. Общий объем закрытых сделок за январь – июнь составил 49,4 млрд руб. против 42 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
Молодой называют просрочку до 180 дней – это самый крупный сегмент в разбивке по сроку на рынке цессии (переуступка прав требования третьему лицу). В этом сегменте выделяют три вида просроченных долгов: до 90 дней, 91–120 дней и 121–180 дней.