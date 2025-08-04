Коллекторы скупают у МФО все больше молодых долгов заемщиков

Доля молодой просрочки заемщиков, которую микрофинансовые организации (МФО) продали коллекторам, по итогам первого полугодия 2025 г. впервые превысила половину от общего объема закрытых сделок и достигла 54%. В деньгах показатель составил 26,68 млрд руб. Такие данные приводит сервис по возврату просроченной задолженности ID Collect, статистика которого основана на сведениях от всех электронных торговых площадок и прямых сделок. Общий объем закрытых сделок за январь – июнь составил 49,4 млрд руб. против 42 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.