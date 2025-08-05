Власти Албании хотят запретить наличный расчет к 2030 году

Похожий план ставила Норвегия в 2014 г. Власти планировали перевести все расчеты в стране на безналичные к 2020 г. Через четыре года к инициативе присоединилась Швеция – в 2018 г. Сесилия Скингсли, занимавшая тогда пост зампредседателя центробанка Швеции, анонсировала уход от «налички» к 2023 г.