Власти Албании хотят запретить наличный расчет к 2030 году

Власти Албании хотят запретить наличный расчет к 2030 годуСтрана может стать первой в мире экономикой без наличных денег
Премьер-министр Албании Эди Рама намерен перевести страну на полный безналичный расчет к 2030 г. Об этом пишет Politico.
Правительство хочет освободить Албанию «от того, что в докладе Еврокомиссии за 2024 г. описывается как крупная неформальная экономика», следует из материала. Проведение транзакций вне банковской системы препятствует бизнесу и конкуренции, а также сокращает налоговые поступления.
Вместе с тем, большинство албанцев предпочитают управлять своими сбережениями вне банковской системы, пишет издание. Туристам также рекомендуют пользоваться наличными, поскольку большинство кафе, салонов красоты, бутиков, телекоммуникационных компаний и продуктовых магазинов не принимают банковские карты.
«Годами албанцы предпочитали хранить наличные под матрасом – рядом с [автоматом] АК-47, как гласит национальная шутка, – а не в банках. Но если мечта Рамы сбудется, Албания станет первой в мире экономикой без наличных денег», – говорится в материале.
Похожий план ставила Норвегия в 2014 г. Власти планировали перевести все расчеты в стране на безналичные к 2020 г. Через четыре года к инициативе присоединилась Швеция – в 2018 г. Сесилия Скингсли, занимавшая тогда пост зампредседателя центробанка Швеции, анонсировала уход от «налички» к 2023 г.
The Guardian в октябре 2024 г. писал, что Норвегия и Швеция отказались от планов перехода на полный безналичный расчет. Обоснованием стало то, что полностью цифровые платежные системы «сделают их уязвимыми для российских угроз безопасности». Другой причиной называлось «беспокойство» за тех граждан, кто не сможет пользоваться этими системами.