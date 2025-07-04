Доля безналичных платежей выросла до 86,7%
Доля безналичных платежей в РФ достигла 86,7%, но доля расчетов с использованием карт в общем объеме продолжает уменьшаться. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в ходе Финансового конгресса регулятора.
Она отметила, что платежная инфраструктура в России продолжает развиваться. По словам Бакиной, в течение прошлого года количество банкоматов и POS-терминалов на душу населения увеличилось на 8%. Сейчас оно превышает 5 млн устройств. Эти показатели находятся на уровне, превышающем среднее значение среди стран G20, добавила директор департамента.
В то же время доля расчетов с использованием карт за прошедший год снизилась на 6%, а за последние два года – на 10%, рассказала Бакина. Тем не менее, по ее словам, наблюдается рост использования альтернативных платежных инструментов.
Проведенный в марте опрос «Ведомости. Капитал» показал, что оплата банковскими картами остается самым популярным способом расчетов в России: на их долю приходится 70–95% всех платежей в ряде банков. Но доля альтернативных платежей, особенно в интернете, растет, и участники рынка ждут их развития и в дальнейшем.