Газета
Телеграм
Главная / Финансы /

Доля безналичных платежей выросла до 86,7%

Ведомости

Доля безналичных платежей в РФ достигла 86,7%, но доля расчетов с использованием карт в общем объеме продолжает уменьшаться. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в ходе Финансового конгресса регулятора.

Она отметила, что платежная инфраструктура в России продолжает развиваться. По словам Бакиной, в течение прошлого года количество банкоматов и POS-терминалов на душу населения увеличилось на 8%. Сейчас оно превышает 5 млн устройств. Эти показатели находятся на уровне, превышающем среднее значение среди стран G20, добавила директор департамента.

В то же время доля расчетов с использованием карт за прошедший год снизилась на 6%, а за последние два года – на 10%, рассказала Бакина. Тем не менее, по ее словам, наблюдается рост использования альтернативных платежных инструментов.

Проведенный в марте опрос «Ведомости. Капитал» показал, что оплата банковскими картами остается самым популярным способом расчетов в России: на их долю приходится 70–95% всех платежей в ряде банков. Но доля альтернативных платежей, особенно в интернете, растет, и участники рынка ждут их развития и в дальнейшем.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных