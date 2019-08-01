Каковы преимущества создания вторичного рынка кредитов МСБ

В развитых странах вклад малого и среднего бизнеса (МСБ) в ВВП достигает порядка 50%. Россия отстает от этих показателей двукратно, но в рамках национальных проектов ставит амбициозные задачи по увеличению доли МСБ до 32,5% к 2024 г. с нынешних 23%. Ключевой, но не единственной мерой для достижения этой цели является поддержка кредитования малого и среднего бизнеса.

В 2018 г. темпы прироста портфеля кредитов МСБ оказались самыми низкими среди сегментов банковского кредитования. Задолженность малого и среднего бизнеса впервые с 2014 г. показала скромный прирост – на 1%. Но при этом портфель кредитов крупному бизнесу вырос на 12%, а розничных кредитов физическим лицам, включая ипотеку, – на 22,4%.

Для банка кредиты МСБ – достаточно сложный в работе продукт, в том числе из-за повышенного кредитного риска: доля просрочки на начало года составляла порядка 12%. Для сравнения: в корпоративном сегменте – около 5%, хотя и с учетом сокрытия проблемной задолженности в реструктуризациях. Помимо этого у малых и средних предприятий обычно отсутствуют ликвидные залоги, так как основные средства, как правило, находятся в аренде, что повышает требования к формированию банками резервов. Для оценки МСБ банкам нужны сложные модели скоринга, поскольку сегмент включает широкий диапазон бизнесов с соответствующей спецификой – от микропредприятий с доходами до 120 млн руб. и штатом не более 15 сотрудников и до среднего бизнеса с выручкой до 2 млрд руб. и максимальной численностью сотрудников 250 человек. Также для МСБ обычно характерна невысокая прозрачность: деятельность может быть рассредоточена по нескольким юридическим лицам, что не позволяет банку видеть весь периметр заемщика. Все эти риски и издержки закладываются банками в ставку, которая представляет существенный вызов для рентабельности большинства МСБ.

Главным драйвером кредитования МСБ при стагнирующем потребительском спросе выступают меры господдержки в виде субсидирования процентных ставок, гарантий Корпорации МСП и поручительств от региональных гарантийных фондов. Рыночным же инструментом поддержки, не требующим прямого расходования бюджетных средств, является секьюритизация портфелей кредитов МСБ. В России было проведено уже три знаковые сделки по их секьюритизации – Промсвязьбанком, Транскапиталбанком и «МСП банком». Размеры выпусков составляли 5–7 млрд руб. каждый, что в сравнении с общим объемом портфеля, превышающим 4 трлн руб., пока очень мало, чтобы повлиять на рынок. Но эти выпуски стоит рассматривать как стартовые точечные сделки, на которых происходит обучение и банка-оригинатора, и организаторов, и инвесторов.

Секьюритизация – это альтернативный источник фондирования кредитов МСБ через выпуск специально созданным эмитентом облигаций, обеспеченных поступлениями по кредитам; она также разгружает капитал банков для новых выдач. Как правило, она строится как многотраншевая сделка, при которой дефолты в проданном портфеле кредитов абсорбируются младшим траншем, выкупленным банком-оригинатором. Наличие младшего транша не только повышает кредитное качество старшего транша, который предлагается рыночным инвесторам, но и позволяет банку-оригинатору сохранить процентный доход по проданному портфелю. Также за банком-оригинатором остается сервисная комиссия от обслуживания кредитов и вместе с ней – клиентская база для дальнейших продаж продуктов банка.

Основной интерес банка-оригинатора в таких сделках заключается в достижении более низкой ставки размещения с баланса специально созданного эмитента по сравнению с прямыми заимствованиями банка на рынке. Это достигается путем обособления портфеля кредитов банка от остальных его рисков и видов деятельности, а также ряда дополнительных мер кредитной поддержки – например, в виде младшего транша и избыточной доходности портфеля кредитов. Размер младшего транша в таких сделках составляет порядка 30% от выкупаемого портфеля кредитов, тогда как, например, в ипотечной секьюритизации – порядка 10%, что соответствует разнице рисков в этих сегментах. Меры кредитной поддержки сделки позволяют выпуску в рамках секьюритизации получить кредитный рейтинг выше, чем у самого банка, что расширяет базу инвесторов и снижает ставку. Вместе с тем секьюритизация – это вызов уровню технологичности банка. В первых сделках издержки на настройку IT-систем для формирования и мониторинга портфеля кредитов и подготовку юридических документов могут ставить под сомнение экономическую целесообразность выпуска.

Для инвесторов качественно структурированный инструмент – это привлекательный актив с премией к ОФЗ порядка 100–150 базисных пунктов. Однако оценка такой инвестиции – ресурсоемкая задача, поэтому на начальном этапе ключевым фактором размещения становится наличие якорного инвестора. И такой в сегменте МСБ есть – это Корпорация МСП и ее дочерний «МСП банк». «МСП банк» в таких сделках выполняет роль якорного инвестора, резервного сервисера, организатора, банка счета, кредитора промежуточного финансирования и разработчика стандартов кредитования. В последней сделке «СФО МОС МСП 1» Корпорация МСП участвовала также в качестве поручителя.

Особенность государственной поддержки в этом сегменте заключается в стремлении развивать практику мультиоригинаторной секьюритизации, при которой в одной сделке объединяются пулы нескольких банков. Это позволяет снизить затраты на организацию сделок для оригинаторов и повысить доступность этого инструмента для банков с базовой лицензией, для которых критично фондирование кредитования МСБ. Поддержка небольших банков особенно актуальна в условиях роста концентрации в сегменте: за три года доля 30 крупнейших по активам банков в выданных МСБ кредитах увеличилась на 28 процентных пунктов и к концу 2018 г. составила 74%.

Масштабирование опыта, полученного на первых точечных сделках с государственной поддержкой, станет основой развития российского рынка неипотечной секьюритизации. Качественное структурирование сделок, позволяющее минимизировать риски инвесторов старшего транша, даст участникам рынка новый инструмент для диверсификации вложений. В конечном итоге секьюритизация через разгрузку капитала банков позволит увеличить объемы и улучшить условия кредитования МСБ, что расширит возможности инвестирования для малого и среднего бизнеса.

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