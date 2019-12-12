Что персональный кредитный рейтинг дает заемщику

Как известно, персональный кредитный рейтинг рассчитывается бюро кредитных историй и предоставляется заемщикам – физическим лицам (два раза в год – бесплатно). Если коротко, то он является производным инструментом кредитной истории, ее числовым выражением: чем лучше человек обслуживает (или обслуживал ранее) свои кредитные обязательства, тем лучше у него кредитная история и тем выше персональный рейтинг (и наоборот). Однако вопрос здесь не столько в том, у кого рейтинг выше или ниже определенного уровня, а в том, ЧТО это дает заемщику и КАК влияет на кредитно-финансовые отношения в стране.