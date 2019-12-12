Что персональный кредитный рейтинг дает заемщику
В последнее время термин «кредитный рейтинг», применяемый в отношении граждан, все чаще обсуждается не только при анализе розничного кредитования, но и в более широком смысле. Однако остается ощущение, что вопросы практического смысла и пользы персонального кредитного рейтинга несколько ускользают от понимания общественности. На мой взгляд, существует потребность более предметного обсуждения роли и перспектив кредитного рейтинга граждан применительно ко всей кредитно-финансовой сфере, включая вопрос повышения финансовой грамотности.
Розничное кредитование становится все более прозрачным и конкурентным. Процесс идет по обоюдной инициативе государства и рынка, то есть имеет все шансы стать для простого заемщика объективной реальностью, позволяющей ему ориентироваться в финансовых продуктах более уверенно и осознанно. И, соответственно, получать такие предложения банков, которые он заслуживает.
Как известно, персональный кредитный рейтинг рассчитывается бюро кредитных историй и предоставляется заемщикам – физическим лицам (два раза в год – бесплатно). Если коротко, то он является производным инструментом кредитной истории, ее числовым выражением: чем лучше человек обслуживает (или обслуживал ранее) свои кредитные обязательства, тем лучше у него кредитная история и тем выше персональный рейтинг (и наоборот). Однако вопрос здесь не столько в том, у кого рейтинг выше или ниже определенного уровня, а в том, ЧТО это дает заемщику и КАК влияет на кредитно-финансовые отношения в стране.