Специальная валютная операция

Начиная с 2022 г. валютное регулирование России претерпело существенные изменения. Если рассматривать его с учетом тех контрсанкционных указов президента РФ, которые по предмету и цели правового регулирования (защита национальной валюты) составляют органическую часть валютного регулирования, то видны сущностные изменения: