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Специальная валютная операция

Ограничений меньше, а дел больше
Иван Хаменушко , старший партнер «Пепеляев групп», адвокат, заведующий кафедрой финансового права юридического факультета МГУ

Начиная с 2022 г. валютное регулирование России претерпело существенные изменения. Если рассматривать его с учетом тех контрсанкционных указов президента РФ, которые по предмету и цели правового регулирования (защита национальной валюты) составляют органическую часть валютного регулирования, то видны сущностные изменения:

– в отличие от периода 2007–2022 гг. восстановлены ограничения на движение капитала, но сделано это точечно, преимущественно для операций с нерезидентами из недружественных государств;

– репатриация валютной выручки экспортеров (а равно репатриация для импортеров) приостановлена, при этом точечно сохранена репатриация для отдельных организаций-резидентов.

Сложившаяся в итоге конфигурация валютных ограничений создала правовой инструмент, позволяющий государству эффективно защищать национальную валюту от последствий внешнеполитического давления – санкций недружественных государств. Прежняя конфигурация, оставлявшая полностью открытым канал оттока капитала и сконцентрированная при этом на борьбе за формальное выполнение правил репатриации, была скорее административным барьером для бизнеса, нежели эффективным инструментом достижения цели и задач валютного регулирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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