Специальная валютная операция

Специальная валютная операцияОграничений меньше, а дел больше
Начиная с 2022 г. валютное регулирование России претерпело существенные изменения. Если рассматривать его с учетом тех контрсанкционных указов президента РФ, которые по предмету и цели правового регулирования (защита национальной валюты) составляют органическую часть валютного регулирования, то видны сущностные изменения:
– в отличие от периода 2007–2022 гг. восстановлены ограничения на движение капитала, но сделано это точечно, преимущественно для операций с нерезидентами из недружественных государств;
– репатриация валютной выручки экспортеров (а равно репатриация для импортеров) приостановлена, при этом точечно сохранена репатриация для отдельных организаций-резидентов.
Сложившаяся в итоге конфигурация валютных ограничений создала правовой инструмент, позволяющий государству эффективно защищать национальную валюту от последствий внешнеполитического давления – санкций недружественных государств. Прежняя конфигурация, оставлявшая полностью открытым канал оттока капитала и сконцентрированная при этом на борьбе за формальное выполнение правил репатриации, была скорее административным барьером для бизнеса, нежели эффективным инструментом достижения цели и задач валютного регулирования.