Дума освободила от НДФЛ доходы по корпоративным облигациям

В Госдуме прошел третье чтение законопроект об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) средств в виде дисконта, полученных при погашении обращающихся облигаций российских компаний. Это сообщает ТАСС. Поправки предполагают освобождение от НДФЛ доходов в виде дисконта, получаемых при погашении обращающихся облигаций российских организаций, номинированных в рублях и эмитированных в период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2020 г.

Также законопроект утверждает новый порядок определения налоговой базы в отношении купонного дохода по корпоративным облигациям. Такие доходы будут попадать под налогообложение только в случае превышения суммы выплаты купона над суммой процентов, рассчитанной исходя из номинальной стоимости облигаций и ставки рефинансирования ЦБ, увеличенной на 5 процентных пунктов.

Принятие закона позволит обеспечить равные условия налогообложения процентных доходов физических лиц от инвестиций во вклады в банках и в обращающиеся корпоративные облигации, считают авторы этих поправок в Налоговый кодекс.