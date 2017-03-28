ЦБ пока не завершил процесс очищения банковского сектора – Набиуллина

ЦБ пока не завершил процесс очищения банковского сектора, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на съезде Ассоциации российских банков.

«Выводя с рынка неустойчивые или недобросовестные кредитные организации, Банк России, во-первых, защищает интересы вкладчиков и кредиторов, а во-вторых, защищает интересы честных банков. Пока мы не завершили процесс очищения банковского сектора. Клиенты и юридические лица поэтому будут не просто выбирать подходящие им с точки зрения продуктов и услуг банки, но будут стремиться минимизировать риски утраты средств», – сказала Набиуллина.

Она также отметила, что процесс оздоровления банковского сектора может занять 2–3 года.