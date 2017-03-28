Силуанов оценил потери государства в обанкротившихся банках в 100 млрд рублей

Масштаб потерь, понесенных государством в результате банкротств проблемных банков, вынудил правительство заняться ужесточением требований для размещения госсредств в банках, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Мы за последний год потеряли около 100 млрд руб. в банковском секторе государственных средств», – сказал министр на съезде Ассоциации российских банков (АРБ), комментируя вступительную речь главы АРБ Гарегина Тосуняна (он упрекнул государство в создании неравных условий для банков в части доступа к госсредствам и отсутствии логики в соответствующем регулировании).

«Очевидно, что и государство тоже беспокоит надежность банков, банковской системы. Соответственно, использование госсредств тоже должно осуществляться в проверенных и надежных банках. Ради этого и предпринимается целых ряд мер, и сейчас будем применять именно национальные рейтинги при оценке банков для того, чтобы задействовать их при размещении средств, при участии в программах, при работе с коммерческими банками», – сказал Силуанов.