Рекомендации по акциям: «ВТБ капитал» по-разному оценивает перспективы «Норникеля» и UC Rusal

«ВТБ капитал» провел переоценку компаний металлургического сектора:

- понизил рекомендацию по акциям «Норникеля» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость понизилась с $200 до $160;

- повысил рекомендацию по акциям UC Rusal с «держать» до «покупать», прогнозная стоимость повысилась с 3 до 6 гонконгских долларов.

Citi повысил рекомендацию по GDR ВТБ с «продавать» до «держать», а прогнозную стоимость – с $1,65 до $2,27.

БКС повысил прогнозную стоимость GDR «Глобалтранса» с $6,3 до $8,4, рекомендация «покупать» не изменилась.

Credit Suisse повысил прогнозную стоимость GDR X5 Retail Group c $37 до $38, рекомендация «покупать» не изменилась.

Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость привилегированных акций «Транснефти» со 122 380 руб. до 130 500 руб., рекомендация «продавать» не изменилась.