В отделениях Credit Suisse в Париже, Лондоне и Амстердаме прошли обыски

В отделениях Credit Suisse в Париже, Лондоне и Амстердаме прошли обыски. Следствие подозревает швейцарский банк в причастности к уклонению от уплаты налогов клиентами, пишет Reuters.

По результатам обысков были задержаны два человека. Также следственные органы изъяли некоторые ценности, в том числе золотые слитки и картины.

Голландское управление по борьбе с финансовыми преступлениями объявило о проведении властями Великобритании, Нидерландов, Франции, Германии и Австралии скоординированной операции в отношении одного из швейцарских банков. Официально название банка объявлено не было.

Однако Credit Suisse подтвердил, что следственные органы Великобритании, Нидерландов и Франции обратились в банк с запросами и что банк сотрудничает с властями.